Secretário de Itumbiara agiu sozinho e atirou contra filhos enquanto eles dormiam, conclui Polícia Civil

Segundo o delegado do caso, Thales Machado chegou a enviar fotos dos meninos dormindo à mãe das crianças, como forma de ameaça

Ícaro Gonçalves - 27 de fevereiro de 2026

Thales Machado tirou a vida dos próprios filhos (Foto: Reprodução)

O secretário de Governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, agiu sozinho ao atirar contra os dois filhos, de forma premeditada, e enquanto os meninos ainda dormiam.

A conclusão foi feita pela Polícia Civil (PC), que finalizou o inquérito sobre as investigações. Os resultados foram apresentados pelo delegado Felipe Soares Sala, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara, na manhã desta sexta-feira (27).

Segundo o delegado, Thales agiu sozinho. Ele chegou a enviar fotos dos meninos dormindo à mãe das crianças, como forma de ameaça. Segundo a PC, isso indica a premeditação dos crimes.

Outra conclusão do inquérito foi de que o secretário morreu antes dos filhos. Logo após disparar contra os filhos, o secretário também atirou contra si mesmo e morreu logo em seguida.

Segundo a polícia, esse contexto elimina a possibilidade de outra pessoa ter participado do crime.

“Eles estavam deitados, os dois com a face esquerda no travesseiro e ambos receberam disparos de arma de fogo na têmpora direita. O Thales se matou com um tiro direcionado ao seu palato, em direção à sua cabeça”, disse o delegado em entrevista ao portal Metrópoles.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!