Adeus, creme de leite: truque dos chefs para fazer strogonoff sem o ingrediente tradicional

Truque para fazer strogonoff sem creme de leite viraliza nas redes e ensina substituição simples com leite e farinha

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

Uma dica culinária simples ganhou destaque nas redes sociais ao mostrar uma alternativa prática para quem inicia o preparo do strogonoff e percebe que o creme de leite acabou. A orientação foi compartilhada em vídeo por uma criadora de conteúdo, que afirmou ter aprendido o truque enquanto trabalhava em restaurante.

No conteúdo gravado, ela explica que é possível substituir o creme de leite por uma mistura de leite e farinha. A solução surgiu durante o preparo do estrogonovo já finalizado, quando precisou improvisar para manter a cremosidade do molho.

A técnica consiste em misturar leite com farinha e adicionar aos poucos ao preparo, mexendo continuamente até alcançar a consistência desejada. Dessa forma, o molho ganha mais corpo e mantém a textura cremosa característica do prato.

Além disso, a alternativa funciona como solução prática para situações do dia a dia, principalmente quando o ingrediente principal acaba de forma inesperada. Por isso, muitas pessoas utilizam a substituição para evitar desperdícios e finalizar a receita sem interrupções.

Segundo a explicação apresentada no vídeo, a mistura não compromete o sabor quando o cozinheiro incorpora corretamente ao molho. Ainda assim, é essencial mexer bem durante o processo para evitar a formação de grumos e garantir um resultado homogêneo.

Outro ponto destacado é o controle da quantidade utilizada. Ao adicionar a mistura gradualmente, o preparo mantém o equilíbrio da receita e evita que o molho fique excessivamente pesado.

Assim, o truque com leite e farinha se consolida como uma alternativa acessível para emergências na cozinha. Embora o creme de leite seja o ingrediente tradicional do strogonoff, a adaptação permite concluir o prato com cremosidade e praticidade.

