Apostador de Goiânia tira a sorte grande e fatura quase R$ 1 milhão na Lotofácil

Outros goianos também foram premiados na Mega-Sena, faturando R$ 38.181,97 cada

Isabella Valverde - 01 de março de 2026

Aposta na Lotofácil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Tem dias em que a sorte sorri para algumas pessoas, e foi exatamente o que aconteceu com um goiano. Na noite deste sábado (28), um morador de Goiânia acertou os 15 números da Lotofácil e faturou quase R$ 1 milhão.

Registrada na Nipo Loterias, localizada no Setor Vila Bela, a aposta da sorte foi feita na modalidade simples e garantiu ao sortudo R$ 991.906,90.

Além do goiano, que pôde acordar ainda mais feliz neste domingo (1º), um apostador do Ceará conseguiu o mesmo feito e também levará a bolada para casa.

Em Anápolis, Goiânia, Trindade, Rio Verde e Santa Isabel, outros apostadores acertaram 14 dezenas e faturaram R$ 2.276,74 cada.

Os números sorteados no concurso 3624 da Lotofácil foram: 01, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 24 e 25.

Mega-Sena

A sorte dos goianos não ficou apenas na Lotofácil. Na Mega-Sena, também sorteada neste sábado (28), duas apostas de Goiás acertaram cinco dos seis números e faturaram R$ 38.181,97 cada.

Os bilhetes premiados, registrados na modalidade simples, são das cidades de Itumbiara e Valparaíso de Goiás.

No concurso 2978 da Mega-Sena, os números sorteados foram: 06, 09, 13, 20, 42 e 50.

