Cientistas explicam por que sentimos arrepios repentinos mesmo sem sem estar frio

Você já sentiu a pele arrepiar como se tivesse feito frio, mesmo estando tudo normal? A resposta envolve um reflexo automático

Cientistas explicam por que sentimos arrepios repentinos
Nem sempre o arrepio está ligado à queda de temperatura. Aquela sensação súbita de pelos eriçados e leve contração na pele pode surgir durante uma música marcante, em momentos de medo ou até diante de uma lembrança intensa.

O fenômeno, segundo cientistas, está relacionado a uma contração muscular involuntária, controlada pelo sistema nervoso.

O mecanismo é chamado de piloereção e ocorre quando pequenos músculos na base dos pelos — os músculos eretores — se contraem automaticamente.

Essa reação é comandada pelo sistema nervoso autônomo, o mesmo que regula funções involuntárias, como batimentos cardíacos e respiração.

Do ponto de vista evolutivo, o arrepio tinha função prática: em animais com mais pelos, ele ajudava a reter calor ou a aparentar maior tamanho diante de ameaças.

Em humanos, embora a função original tenha perdido relevância, o reflexo permanece.

Além do frio, emoções intensas também ativam essa resposta. Situações de medo, surpresa, excitação ou comoção podem estimular o sistema nervoso simpático, desencadeando a contração muscular involuntária e a sensação de arrepio.

Por isso, mesmo em ambientes quentes, o corpo pode reagir com arrepios diante de estímulos emocionais ou psicológicos.

O fenômeno é um exemplo de como reações primitivas ainda fazem parte do funcionamento do organismo humano.

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

