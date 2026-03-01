Mulher morre após ameaça e colisão contra muro em Planaltina: “vou matar todo mundo”

Vítima ficou presa às ferragens e teve o óbito constatado ainda no local pelo Samu

Da Redação - 01 de março de 2026

Motorista teria fugido logo após causar o acidente. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 40 anos, morreu na manhã deste domingo (1º) após o carro em que estava colidir violentamente contra o muro de um imóvel, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), após uma discussão.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao endereço indicado, encontrou o veículo destruído.

A vítima ficou presa às ferragens e teve o óbito constatado ainda no local pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Portal 6 apurou que os ocupantes do veículo teriam passado a noite ingerindo bebida alcoólica. Por volta das 5h40, saíram para levar uma pessoa até a parada de ônibus e, no retorno, iniciou-se uma discussão dentro do carro.

Irritado, o motorista teria passado a fazer arrancadas bruscas e manobras perigosas. Em meio à confusão, ele teria dito: “Quero mais é que vocês se fodam, vou matar todo mundo”.

Na sequência, o condutor acelerou de forma repentina, e o veículo acabou colidindo contra o muro, atingindo principalmente o lado onde a passageira estava.

O motorista teria saído do carro e fugido do local sem prestar socorro. Populares ajudaram no primeiro atendimento até a chegada das equipes de emergência.

A PM realizou diligências na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

A área foi isolada para preservação da cena até a chegada da perícia. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para realizar os procedimentos legais.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

