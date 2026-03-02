A alternativa aos portões de ferro que virou tendência e tem conquistado as casas brasileiras

Modelos minimalistas, materiais resistentes e design integrado estão transformando fachadas e valorizando imóveis em todo o país

Isabella Valverde - 02 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Se antes os portões de ferro trabalhados eram símbolo de imponência, hoje eles dão lugar a propostas mais limpas, sofisticadas e funcionais.

A arquitetura contemporânea tem priorizado soluções que combinem segurança, estética e baixa manutenção — e é nesse cenário que novos modelos ganham protagonismo nas fachadas brasileiras.

Entre as opções que mais se destacam está o portão de alumínio ripado.

Com linhas retas e espaçamentos estratégicos, ele permite ventilação e passagem de luz natural sem comprometer a privacidade.

Além do visual moderno, o material oferece vantagens práticas: é leve, resistente à corrosão e exige pouca manutenção. O peso reduzido ainda contribui para maior durabilidade dos sistemas de automação.

Outra escolha em alta é a madeira em painéis ripados, especialmente espécies nobres como ipê e cumaru. O acabamento fosco e as linhas contínuas criam um contraste elegante com concreto, vidro e outros elementos urbanos, trazendo sensação de acolhimento e exclusividade à fachada.

Um detalhe que tem chamado atenção nos projetos atuais é a porta social embutida no próprio portão. Integrada ao desenho das ripas, ela mantém a continuidade visual do muro e reforça a discrição, sem abrir mão da segurança. Fechaduras eletrônicas e estruturas reforçadas completam a proposta.

Para quem pensa em atualizar a entrada da casa, é essencial considerar a harmonia com o projeto arquitetônico, a resistência do material ao clima da região e a compatibilidade da motorização. Tons como preto fosco, grafite e marrom acinzentado também ajudam a valorizar o conjunto.

Mais do que um item funcional, o portão se tornou parte fundamental da identidade da residência — e pode fazer toda a diferença na percepção de modernidade e valorização do imóvel.

