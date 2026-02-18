Adeus, cozinhas abertas: nova tendência promete dominar as casas brasileiras em 2026

Cozinha totalmente integrada começa a perder espaço para um modelo que equilibra convivência e praticidade, reduzindo cheiros, ruídos e bagunça aparente sem “fechar” o ambiente

Layne Brito - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Por anos, a cozinha aberta foi sinônimo de modernidade. Integrada à sala, ela virou protagonista em apartamentos pequenos e casas contemporâneas, com a promessa de ampliar o espaço e aproximar as pessoas.

Só que, com o tempo, a realidade bateu à porta: cheiro de fritura espalhado, barulho de utensílios durante visitas, louça à vista e a sensação de que a casa nunca está realmente “em ordem”.

Em 2026, a tendência que ganha força é a cozinha semiaberta, um modelo que mantém integração, mas com limites inteligentes.

A ideia não é voltar à cozinha isolada de antigamente, e sim criar uma divisão sutil, capaz de separar o que precisa ser separado sem quebrar a fluidez da casa.

Na prática, a cozinha semiaberta funciona como um meio-termo. Ela continua conectada aos ambientes sociais, mas ganha elementos que ajudam a controlar o que incomoda no modelo totalmente aberto.

Pode ser uma porta de vidro, um painel de correr, uma meia parede, uma bancada mais alta ou até uma divisão arquitetônica que cria “respiros” entre os espaços.

Assim, a cozinha segue participando da convivência, mas com mais controle sobre odor, acústica e organização.

O motivo não é só estético. A mudança é funcional. Muitas famílias perceberam que, no dia a dia, a integração total exige manutenção constante.

Qualquer panela no fogão ou pia com louça vira parte da decoração da sala. Sem contar que cozinhar de verdade, com alho, cebola, fritura ou peixe, pode transformar a casa inteira no “cheiro do almoço”.

A tendência semiaberta promete devolver um pouco de privacidade e praticidade, sem tirar a sensação de amplitude que fez as cozinhas abertas virarem febre.

Nem sempre é preciso quebrar paredes para entrar na tendência. Algumas soluções simples já mudam a experiência:

Portas de correr (vidro, serralheria, madeira ripada)

Painéis vazados ou cobogós

Bancadas que “escondem” a pia

Ilhas posicionadas como barreira

Melhorias na coifa e ventilação, para reforçar o controle de odores

O ponto é criar um limite visual e funcional que deixe a casa mais organizada e confortável.

Em vez de escolher entre “tudo aberto” ou “tudo fechado”, a casa de 2026 tende a buscar equilíbrio. A cozinha semiaberta surge como resposta a uma demanda real: conviver mais, sem perder praticidade.

E, para quem pensa em reforma ou imóvel novo, essa mudança pode ser o detalhe que transforma o cotidiano.

