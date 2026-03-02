Desafiando a construção civil, aposentado blinda casa com mais de 50 mil latas de cerveja

Durante quase 18 anos, um morador do Texas transformou alumínio descartado em revestimento metálico e criou um dos exemplos mais emblemáticos de reaproveitamento na arquitetura

Isabella Valverde - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O que começou como um passatempo silencioso no quintal de uma casa comum em Houston, no Texas, acabou se tornando uma provocação direta à indústria da construção. Ao longo de quase duas décadas, o aposentado John Milkovisch revestiu a própria casa com mais de 50 mil latas de cerveja, desmontadas e reaproveitadas manualmente uma a uma.

A estrutura não foi resultado de patrocínio, nem de experimento acadêmico. Foi persistência.

Desde o fim dos anos 1960, ele passou a cortar, achatar e reorganizar o alumínio descartado, criando painéis metálicos que cobriram paredes, jardins e estruturas externas. Até as abas de abertura das latas foram utilizadas, formando peças móveis que produzem som quando o vento atravessa a fachada.

O resultado chamou atenção não apenas pela estética brilhante sob o sol do Texas, mas pelo simbolismo técnico. A produção de alumínio novo é uma das mais intensivas em energia no setor industrial. Já a reciclagem consome apenas uma fração desse total.

Ao reutilizar milhares de latas, Milkovisch aplicou, na prática, um princípio que hoje norteia debates globais sobre economia circular.

Não há comprovação de ganho térmico relevante na residência, mas a camada metálica criou uma proteção adicional à estrutura original. Mais do que isso, transformou a casa em um manifesto visual sobre reaproveitamento.

Após a morte do aposentado e de sua esposa, a chamada Beer Can House foi preservada e passou a receber visitantes. O que era visto como excentricidade virou patrimônio cultural e estudo de caso em sustentabilidade.

Sem tecnologia sofisticada ou grandes investimentos, a iniciativa levantou uma pergunta que ainda ecoa no setor de energia: diante do custo elevado de produzir novos materiais, será que soluções simples estão sendo subestimadas?

