Prefeitura de Anápolis e CMTT estudam intervenções para desafogar trânsito no Trevo da Havan

Alternativas para minimizar os congestionamentos ficam mais complicadas por conta do entroncamento das BRs-153 e 060

Natália Sezil - 02 de março de 2026

Trevo da Havan costuma ser cenário de congestionamento e trânsito lento. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Seja como rota alternativa ou como trajeto diário, passar pelo Trevo da Havan, em Anápolis, costuma significar atrasar o cronograma previsto e ficar preso no trânsito – especialmente em horários de pico.

O viaduto Miguel Moreira Braga, que já recebe grande demanda vinda da cidade, também presencia o entroncamento das BRs-153 e 060, o que intensifica o problema e adiciona vários minutos ao deslocamento.

Diante disso, a Prefeitura de Anápolis e a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) têm pensado em possíveis intervenções para desafogar o tráfego ali e melhorar a situação.

Algumas das opções foram divulgadas nesta segunda-feira (02). Para o presidente da CMTT, Igor Lino, o primeiro passo é buscar uma solução paliativa, como as ações realizadas no Viaduto Ayrton Senna e do Recanto do Sol, a exemplo do alargamento de pista.

A proposta amenizaria o problema enquanto outras alternativas são analisadas. “Contratamos microssimulação de tráfego e estamos estudando uma forma de viabilizar alterações dentro do território da cidade, sem interferir na área da União para tentarmos dar uma melhor fluidez na região”, explicou.

Posteriormente, essa intervenção deve somar a uma obra maior. Segundo o secretário de Obras, Thiago de Sá, a prefeitura conversa com equipes da Ecovias do Araguaia, que administra as rodovias, e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para tentar antecipar a construção de uma trincheira no local.

O projeto já é previsto na concessão, mas para 2040. A infraestrutura garantiria acesso direto à região Norte da BR-153.

Thiago destaca, entretanto, que a ideia está em andamento: “precisam acertar projetos ambientais e, como o Anel Viário do DAIA desemboca naquela região, eles também terão que rever esse projeto estrutural”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!