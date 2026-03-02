Strogonoff de tilápia: uma versão leve, rápida e deliciosa do prato clássico

Essa receita com peixe é perfeita para quem busca praticidade e um sabor sofisticado no dia a dia

Isabella Valverde - 02 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/Instagram/@chefeandrezao)

O strogonoff é, sem dúvida, um dos pratos mais amados e preparados no Brasil. Seja em festas de aniversário, almoços de domingo ou num dia de semana corrido, a praticidade de sua preparação e o sabor acolhedor conquistam a todos. Mas você já pensou em substituir a carne bovina ou o frango por filés de tilápia?

A tilápia, um peixe de sabor suave e textura macia, harmoniza perfeitamente com o tradicional molho cremoso do strogonoff. Além de ser uma opção de proteína mais magra e de fácil digestão, o tempo de cozimento do peixe torna essa receita ainda mais rápida.

Confira abaixo o passo a passo para preparar essa delícia:

Ingredientes:

– 500g de filé de tilápia (cortados em cubos);

– Sal e pimenta-do-reino a gosto;

– Azeite de oliva;

– Molho inglês;

– Creme de leite fresco (ou de caixinha);

– Molho de tomate;

– Ketchup e Mostarda;

– Champignon (cogumelos fatiados) ou palmito picado;

– Salsinha fresca picada;

– Batata palha para acompanhar.

Modo de Preparo:

Tempero: Comece temperando os cubos de tilápia com sal e pimenta-do-reino.

Selagem: Em uma frigideira bem quente com um fio de azeite, sele os pedaços de tilápia. O segredo aqui é não mexer demais para que o peixe não desmanche.

Base do Molho: Assim que o peixe estiver dourado, adicione um toque de molho inglês. Em seguida, incorpore o creme de leite, um pouco de molho de tomate, ketchup e mostarda.

Finalização: Adicione o champignon (ou palmito) e misture com delicadeza. Deixe cozinhar por apenas alguns minutos para os sabores se unirem. Finalize com salsinha fresca.

O prato tradicionalmente acompanha arroz branco e uma porção generosa de batata palha, mas você também pode optar por uma batata frita crocante e saborosa.

Dica de Ouro:

Como a tilápia é uma carne delicada, evite cozinhar demais para não perder a suculência. Se você gosta de um toque extra, pode adicionar um pouco de champignon ou até mesmo trocar o champignon por palmito.

Pronto! Agora você tem uma nova versão de um clássico para surpreender sua família ou convidados.

