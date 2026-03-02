Strogonoff de tilápia: uma versão leve, rápida e deliciosa do prato clássico
Essa receita com peixe é perfeita para quem busca praticidade e um sabor sofisticado no dia a dia
O strogonoff é, sem dúvida, um dos pratos mais amados e preparados no Brasil. Seja em festas de aniversário, almoços de domingo ou num dia de semana corrido, a praticidade de sua preparação e o sabor acolhedor conquistam a todos. Mas você já pensou em substituir a carne bovina ou o frango por filés de tilápia?
A tilápia, um peixe de sabor suave e textura macia, harmoniza perfeitamente com o tradicional molho cremoso do strogonoff. Além de ser uma opção de proteína mais magra e de fácil digestão, o tempo de cozimento do peixe torna essa receita ainda mais rápida.
Confira abaixo o passo a passo para preparar essa delícia:
Ingredientes:
– 500g de filé de tilápia (cortados em cubos);
– Sal e pimenta-do-reino a gosto;
– Azeite de oliva;
– Molho inglês;
– Creme de leite fresco (ou de caixinha);
– Molho de tomate;
– Ketchup e Mostarda;
– Champignon (cogumelos fatiados) ou palmito picado;
– Salsinha fresca picada;
– Batata palha para acompanhar.
Modo de Preparo:
Tempero: Comece temperando os cubos de tilápia com sal e pimenta-do-reino.
Selagem: Em uma frigideira bem quente com um fio de azeite, sele os pedaços de tilápia. O segredo aqui é não mexer demais para que o peixe não desmanche.
Base do Molho: Assim que o peixe estiver dourado, adicione um toque de molho inglês. Em seguida, incorpore o creme de leite, um pouco de molho de tomate, ketchup e mostarda.
Finalização: Adicione o champignon (ou palmito) e misture com delicadeza. Deixe cozinhar por apenas alguns minutos para os sabores se unirem. Finalize com salsinha fresca.
O prato tradicionalmente acompanha arroz branco e uma porção generosa de batata palha, mas você também pode optar por uma batata frita crocante e saborosa.
Dica de Ouro:
Como a tilápia é uma carne delicada, evite cozinhar demais para não perder a suculência. Se você gosta de um toque extra, pode adicionar um pouco de champignon ou até mesmo trocar o champignon por palmito.
Pronto! Agora você tem uma nova versão de um clássico para surpreender sua família ou convidados.
