Influenciador maranhense se encanta por Rio Verde e mostra porque cidade é considerada de “outro nível”

Vídeo de influenciador se impressionando com totem que oferece água gelada viraliza e atinge mais de 220 mil visualizações

Ícaro Gonçalves - 03 de março de 2026

Influenciador se diverte ao descobrir funções do equipamento (Imagens: Captura de tela/Instagram/@dudumaranhense_)

Goiás é uma terra de oportunidades e recebe bem todos aqueles que aqui quiserem ficar. Prova viva disso é o influenciador Dudu Ferreira (@dudumaranhense_), maranhense que se mudou para a cidade de Rio Verde e admite ser encantado pelo município no Sudoeste goiano.

Em um vídeo publicado no Instagram, Dudu brinca falando sobre como a cidade é de ‘outro nível’ ao mostrar um totem de água gelada instalado em uma praça pública.

O dispositivo ainda dispensa água natural, água para pets e até uma brisa fria que imita ar-condicionado. Isso foi o suficiente para o jovem “se admirar” com o que Rio Verde reserva para seus habitantes.

“Gente, eu falo que Rio Verde está em outro patamar. Talvez Rio Verde seja uma das melhores cidades do Brasil! É outro nível, cara! Olha isso aqui, olha isso aqui, apertou, sai com a água gelada”, disse o rapaz enquanto apreciava todas as funções da máquina.

O equipamento é um totem de hidratação público instalado pelo Sicoob Empresarial da cidade, em parceria com Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura municipal.

“Uma coisa que nem em casa eu tenho é ar-condicionado, e olha, tem aqui na praça. Olha isso aqui! Não tem lógica, não. Para mim, isso aqui só existe em filme”, brincou.

O vídeo, claro, é uma brincadeira, mas já passa de 222 mil visualizações com centenas de comentários divertidos sobre a situação, incluindo elogios à cidade potência do agronegócio goiano.

“Amo Rio Verde. Se um dia voltar para o Brasil, certeza que voltarei para aí”, exaltou um goiano que hoje mora no exterior.

“Nem aqui em Brasília tem isso!”, cutucou outra seguidora nos comentários. “Cidade de primeiro mundo”, complementou um terceiro.

