Jovem é preso após matar esposa por ciúmes e suspeita de traição, em Águas Lindas de Goiás

Suspeito ainda tentou vender história de que indivíduos invadiram o imóvel e que a vítima morreu tentando protegê-lo

Davi Galvão
Suspeito confessou ter matado a própria esposa. (Foto: Reprodução)
Suspeito confessou ter matado a própria esposa. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (02), no bairro Jardim Santa Lúcia, em Águas Lindas de Goiás, suspeito de assassinar a própria esposa.

Para tentar ocultar o crime, ele acionou a Polícia Militar (PM) alegando que três criminosos encapuzados haviam invadido a residência do casal para matá-lo, momento em que a jovem, identificada como Elisângela da Silva Braga, de 25 anos, teria sido esfaqueada ao tentar defendê-lo. No entanto, a farsa foi rapidamente desmascarada pelos policiais.

Logo ao chegar no local, a equipe notou imediatamente que o ambiente não apresentava sinais de luta corporal que envolvesse múltiplas pessoas.

O que chamou a atenção dos policiais foram os sinais físicos no jovem, que possuía arranhões nos braços e manchas de sangue na cabeça e nos pés, além de indícios de que havia tentado lavar os braços antes da chegada da viatura.

Ao ser confrontado com as evidências e a gravidade das lesões da esposa, que apresentava afundamento facial, o agressor confessou o crime.

Ele revelou que a motivação foi uma discussão gerada por suspeitas de traição e dúvidas sobre a paternidade da filha do casal. Segundo o relato, a criança estava em um berço no quarto no momento do ocorrido.

O suspeito indicou aos policiais um pedaço de madeira utilizado no ataque, que foi apreendido pela perícia. O óbito da mulher foi confirmado no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso foi registrado como feminicídio e o jovem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Águas Lindas de Goiás para o prosseguimento das investigações.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás.

