Jovem é preso após matar esposa por ciúmes e suspeita de traição, em Águas Lindas de Goiás

Suspeito ainda tentou vender história de que indivíduos invadiram o imóvel e que a vítima morreu tentando protegê-lo

Davi Galvão - 03 de março de 2026

Suspeito confessou ter matado a própria esposa. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (02), no bairro Jardim Santa Lúcia, em Águas Lindas de Goiás, suspeito de assassinar a própria esposa.

Para tentar ocultar o crime, ele acionou a Polícia Militar (PM) alegando que três criminosos encapuzados haviam invadido a residência do casal para matá-lo, momento em que a jovem, identificada como Elisângela da Silva Braga, de 25 anos, teria sido esfaqueada ao tentar defendê-lo. No entanto, a farsa foi rapidamente desmascarada pelos policiais.

Logo ao chegar no local, a equipe notou imediatamente que o ambiente não apresentava sinais de luta corporal que envolvesse múltiplas pessoas.

O que chamou a atenção dos policiais foram os sinais físicos no jovem, que possuía arranhões nos braços e manchas de sangue na cabeça e nos pés, além de indícios de que havia tentado lavar os braços antes da chegada da viatura.

Ao ser confrontado com as evidências e a gravidade das lesões da esposa, que apresentava afundamento facial, o agressor confessou o crime.

Ele revelou que a motivação foi uma discussão gerada por suspeitas de traição e dúvidas sobre a paternidade da filha do casal. Segundo o relato, a criança estava em um berço no quarto no momento do ocorrido.

O suspeito indicou aos policiais um pedaço de madeira utilizado no ataque, que foi apreendido pela perícia. O óbito da mulher foi confirmado no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso foi registrado como feminicídio e o jovem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Águas Lindas de Goiás para o prosseguimento das investigações.

