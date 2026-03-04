Gusttavo Lima dá “palinha” do Hino Nacional durante visita ao Autódromo de Goiânia

Cantor acompanhou vistoria das obras ao lado do governador Ronaldo Caiado e antecipou apresentação prevista para a corrida

Pedro Ribeiro - 04 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor sertanejo Gusttavo Lima visitou o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, na tarde desta quarta-feira (4), e chamou atenção ao soltar a voz durante a passagem pelo local.

Em um vídeo gravado nas dependências do circuito, o artista aparece cantando à capela um trecho do Hino Nacional Brasileiro.

A música será interpretada oficialmente por ele antes da corrida principal do MotoGP.

A visita ocorreu durante a vistoria final das obras de modernização do autódromo e contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (PSD).

A apresentação do cantor faz parte da programação especial do evento, que marca o retorno da principal categoria do motociclismo mundial ao Brasil após 22 anos.

Na capital goiana, a última vez que o MotoGP foi realizado foi em 1989.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!