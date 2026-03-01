Gusttavo Lima é convidado por Ronaldo Caiado para abrir MotoGP com Hino Nacional

Apresentação do cantor vai marcar o início da etapa brasileira da competição, que retorna ao país após 22 anos

Lara Duarte - 01 de março de 2026

Gusttavo Lima foi convidado pelo governador Ronaldo Caiado para interpretar o Hino Nacional na abertura da MotoGP. (Instagram/Reprodução)

A abertura da etapa brasileira da MotoGP, marcada para os dias 20 a 22 de março, em Goiânia, terá a música sertaneja como destaque na programação oficial. O cantor Gusttavo Lima foi convidado pelo governador Ronaldo Caiado (PSD) para interpretar o Hino Nacional antes da principal corrida do fim de semana.

Segundo o colunista Domingos Ketelbey, do Mais Goiás, a escolha do artista busca ampliar a visibilidade do evento, considerando sua projeção nacional e internacional. O governo estadual trata a realização da prova como estratégia para promover Goiás no cenário esportivo global.

A competição representa a retomada da MotoGP em solo brasileiro depois de mais de duas décadas fora do calendário oficial. Para viabilizar o retorno, o Estado investiu R$ 250 milhões na reforma do Autódromo Internacional de Goiânia.

O pacote incluiu modernização completa da pista, atualização das áreas de segurança e instalação de tecnologias exigidas pelos organizadores da categoria. A liberação do circuito ocorreu após inspeção técnica da Federação Internacional de Motociclismo, realizada depois de um evento-teste no fim de fevereiro.

A expectativa é de grande movimentação durante os três dias de programação, com público estimado entre 100 mil e 200 mil pessoas. O impacto econômico projetado chega a R$ 868 milhões, envolvendo setores como hotelaria, alimentação e transporte.

Paralelamente às disputas na pista, a Prefeitura de Goiânia prepara uma agenda especial ao longo de março, com exibições públicas da corrida, shows e ações culturais em diferentes regiões da capital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!