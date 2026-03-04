Não é na Europa: o destino internacional onde o real vale mais e brasileiros se sentem ricos

Com moeda mais acessível e alto padrão turístico, país asiático permite experiências de luxo por valores inferiores aos praticados na Europa

Gabriel Dias - 04 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Scenic Relaxation)

Quando o assunto é viajar para o exterior com bom custo-benefício, muitos brasileiros ainda pensam na própria América Latina como destino.

Mas é na Ásia que um país tem chamado a atenção pelo poder de compra favorável e pela experiência completa que oferece: a Tailândia.

Com moeda mais acessível em relação ao real, o país se tornou um dos queridinhos de turistas que desejam viver experiências luxuosas gastando menos do que imaginam.

Hospedagens confortáveis, resorts à beira-mar, gastronomia premiada e passeios exóticos costumam ter preços mais baixos do que em destinos europeus tradicionais.

Bangkok mistura modernidade e tradição, com arranha-céus ao lado de templos históricos e mercados de rua vibrantes.

Já ilhas como Phuket e Koh Phi Phi oferecem praias de águas cristalinas e paisagens paradisíacas, cenário que frequentemente remete a destinos considerados muito mais caros.

Outro atrativo é a gastronomia local, reconhecida mundialmente. Pratos típicos, massagens tradicionais e experiências culturais acabam custando uma fração do que seria pago em outros centros turísticos internacionais.

Para muitos brasileiros, a sensação é clara: o orçamento rende mais, permitindo hotéis melhores, passeios exclusivos e refeições sofisticadas sem comprometer tanto as finanças.

Assim, a Tailândia se consolida como alternativa estratégica para quem quer viajar longe, explorar uma cultura belíssima e, ao mesmo tempo, aproveitar o câmbio favorável.

