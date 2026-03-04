O recorde que a China não quebrou: conheça a ponte brasileira com o maior vão em viga reta do planeta
Inaugurada em 1974, a Ponte Rio-Niterói mantém até hoje o maior vão central em viga reta contínua do mundo
Há mais de meio século após a inauguração, uma das obras mais conhecidas da engenharia brasileira continua sustentando um recorde mundial que nem mesmo as gigantescas obras ao redor do mundo conseguiram superar.
A Ponte Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mantém até hoje a marca do maior vão central em viga reta contínua do planeta.
Oficialmente chamada de Ponte Presidente Costa e Silva, a estrutura foi inaugurada em 04 de março de 1974 e liga as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, atravessando a Baía de Guanabara.
Com aproximadamente 13,3 quilômetros de extensão total, ela se consolidou como uma das mais importantes conexões rodoviárias do país.
Diariamente, cerca de 150 mil veículos utilizam a ponte, que também chama atenção pelas dimensões impressionantes.
Em alguns trechos, a altura chega a 72 metros, o equivalente a um edifício de aproximadamente 25 andares, permitindo a passagem de grandes embarcações pela baía.
O grande diferencial da construção está em seu vão central de 300 metros, sustentado por uma viga reta contínua. Ou seja: entre dois pilares da ponte, existe um trecho de 300 metros sem apoio.
Esse tipo de estrutura dispensa o uso de cabos ou treliças metálicas, comuns em pontes suspensas ou estaiadas, apoiando-se diretamente em pilares robustos.
A solução de engenharia foi projetada para suportar tráfego intenso de veículos, além de resistir aos ventos e às condições marítimas da Baía de Guanabara.
Mesmo após décadas, nenhuma outra ponte no mundo que utilize esse tipo específico de estrutura conseguiu superar a dimensão do vão central da Rio-Niterói.
