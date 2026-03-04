Prefeitura de Hidrolândia abre inscrições para processo seletivo com vagas para todos os níveis de ensino

Edital contempla 14 vagas imediatas além de formação de cadastro reserva para diversas funções

Davi Galvão - 04 de março de 2026

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

A Prefeitura de Hidrolândia iniciou as inscrições para o novo processo seletivo simplificado, com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 3.273,94.

Os interessados podem se candidatar até a próxima terça-feira (10) e devem ser realizadas presencialmente.

Os interessados precisam comparecer ao protocolo geral da Prefeitura, situado na Rua Dirceu Mendonça, nº 369, no Centro da cidade. Não há taxa de participação.

O edital contempla 14 vagas imediatas além de formação de cadastro reserva para diversas funções.

Há vagas para psicóloga, supervisora, visitadora, cuidador diurno, cuidador noturno, facilitador de oficinas (artes marciais), facilitador de atividades esportivas, costureira, orientador social e facilitador de circo.

A carga horária varia conforme o posto ocupado, com regimes de 30 a 40 horas semanais ou escalas de 12×36 horas.

A comissão organizadora avaliará os candidatos por meio de duas fases distintas. A primeira consiste na análise de títulos e experiência profissional.

Os aprovados nesta etapa seguem para a entrevista técnica, agendada para os dias 19 e 20 de março.

O processo seletivo possui validade de um ano após a homologação do resultado final. Existe ainda a possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da administração pública.

O edital completo com os requisitos específicos de cada função está disponível para consulta no site oficial do município de Hidrolândia ou clicando neste link.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!