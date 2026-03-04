Temporal provoca “cascata” dentro de escola municipal em Anápolis

Imagens mostram água escorrendo por luminárias e invadindo espaços internos da unidade

Pedro Ribeiro - 04 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@gabiferrazpro)

O temporal que atingiu Anápolis na tarde desta quarta-feira (04) não provocou apenas alagamentos em ruas da cidade.

Em uma escola municipal, a chuva também expôs problemas estruturais no prédio.

Vídeos publicados nas redes sociais pela professora, Gabriela Ferraz, mostram a situação dentro da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, localizada no Conjunto Filostro Machado.

Nas imagens, a água aparece caindo com força do teto do refeitório, formando uma espécie de “cascata” dentro do espaço.

Em outro registro, é possível ver infiltração nas lâmpadas e água escorrendo pelo assoalho da unidade.

Na legenda da publicação, a professora afirmou que a escola precisa de reforma há anos.

“Eu adoraria postar só o que é maravilhoso no meu trabalho. Mas hoje a chuva trouxe à tona a realidade. A Escola Municipal Ayrton Senna da Silva precisa de uma reforma há muitos anos”, escreveu.

Ela também mencionou que pedidos por melhorias teriam sido ignorados na gestão anterior e pediu atenção da atual administração municipal.

Em nota, a Prefeitura informou que as aulas na unidade não serão suspensas e que apenas algumas turmas precisarão ser remanejadas nesta quinta-feira (05).

A Administração Municipal informou ainda que uma equipe da Secretaria de Obras deve ir até a escola para avaliar a situação da estrutura.

