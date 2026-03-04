Urban é condenada por acidente que deixou passageira de Anápolis 90 dias sem andar

Mulher sofreu fratura em três partes da perna e passou por cirurgia após colisão entre dois ônibus

Ícaro Gonçalves - 04 de março de 2026

Acidente ocorreu em 2017 e feriu perna da passageira (Foto: Reprodução/Bruno Velasco)

A Urban, companhia responsável pelo transporte público em Anápolis, foi condenada em segundo grau a pagar R$ 12 mil por danos morais a uma passageira ferida em acidente de trânsito.

A empresa já havia sido condenada em 2025 a pagar R$ 8 mil, mas a nova decisão dos desembargadores, assinada em 27 de fevereiro, aumentou a indenização devida à passageira.

Conforme narra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o acidente ocorreu em 19 de maio de 2017. Na ocasião, a passageira estava em um ônibus quando o motorista fez uma parada irregular para embarque de usuários.

Nesse momento, um segundo coletivo bateu na traseira do veículo, provocando o acidente. Com o impacto, a mulher ficou presa às ferragens e sofreu fratura complexa na perna esquerda, quebrada em três partes.

Ela precisou passar por cirurgia e enfrentou um período de recuperação de 90 dias. Em razão do acidente, ela relatou mudanças profundas na rotina e afastamento temporário dos quatro filhos.

Também disse ter sofrido abalo emocional significativo em decorrência do trauma.

Em primeira instância, a Urban foi condenada ao pagamento de R$ 8 mil por danos morais, com reconhecimento de culpa concorrente dos motoristas. Os pedidos de indenização por danos estéticos e materiais foram negados por falta de comprovação.

Na análise de recurso, porém, os desembargadores entenderam que o valor fixado para danos morais deveria ser maior. Para os magistrados, a gravidade das lesões, o período de recuperação e o tempo decorrido desde o acidente justificam a majoração.

A passageira ferida também havia pedido pagamento por danos materiais e danos estéticos. Entretanto, a defesa não conseguiu comprovar os gastos e o prejuízo estético sofrido.

A reportagem entrou em contato com o setor jurídico da Mobilidade Urbana Anápolis (Urban), solicitando posicionamento sobre a decisão do TJGO.

Em nota, o departamento jurídico da empresa se limitou a dizer que prefere não comentar decisão judicial de processo em curso.

