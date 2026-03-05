Cobrança de dívida por carro apreendido termina em agressão e caso vai parar na delegacia em Aparecida de Goiânia

Confusão teria começado após vítima pegar carro do suspeito emprestado e ser parado em uma blitz; veículo terminou indo pro pátio

Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma disputa financeira motivada pela apreensão de um veículo terminou com um jovem de 23 anos agredido e com todos os envolvidos sendo conduzidos até a delegacia na noite desta quarta-feira (04).

O caso ocorreu no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, mobilizando equipes da Polícia Militar (PM) após relatos de violência física e ameaças.

A confusão teve origem em um incidente ocorrido ainda em 2024. Na época, a vítima conduzia um carro pertencente ao agressor, que acabou apreendido em uma blitz por falta de habilitação e licenciamento atrasado.

Desde então, o proprietário passou a exigir o pagamento de valores referentes ao prejuízo do veículo, alegando impossibilidade de retirá-lo do pátio.

A vítima sustentou que já havia quitado parte substancial do montante exigido, mas o atraso em parcelas recentes motivou a fúria do suspeito.

Testemunhas e a própria vítima confirmaram que o homem foi até a residência do devedor, onde desferiu socos e chutes, além de quebrar os óculos da vítima e prometer retornar para novas agressões.

Os policiais militares localizaram o agressor na residência dele pouco tempo depois do ocorrido. Ao ser questionado, ele confessou ter praticado a violência física após tentar realizar a cobrança por telefone sem sucesso.

Ambos os envolvidos foram encaminhados para a realização de exame de corpo de delito e, em seguida, apresentados à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

A autoridade policial tipificou o caso como crime de lesão corporal, sendo deliberada a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

