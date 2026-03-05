Cobrança de dívida por carro apreendido termina em agressão e caso vai parar na delegacia em Aparecida de Goiânia

Confusão teria começado após vítima pegar carro do suspeito emprestado e ser parado em uma blitz; veículo terminou indo pro pátio

Davi Galvão - 05 de março de 2026

Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma disputa financeira motivada pela apreensão de um veículo terminou com um jovem de 23 anos agredido e com todos os envolvidos sendo conduzidos até a delegacia na noite desta quarta-feira (04).

O caso ocorreu no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, mobilizando equipes da Polícia Militar (PM) após relatos de violência física e ameaças.

A confusão teve origem em um incidente ocorrido ainda em 2024. Na época, a vítima conduzia um carro pertencente ao agressor, que acabou apreendido em uma blitz por falta de habilitação e licenciamento atrasado.

Desde então, o proprietário passou a exigir o pagamento de valores referentes ao prejuízo do veículo, alegando impossibilidade de retirá-lo do pátio.

A vítima sustentou que já havia quitado parte substancial do montante exigido, mas o atraso em parcelas recentes motivou a fúria do suspeito.

Testemunhas e a própria vítima confirmaram que o homem foi até a residência do devedor, onde desferiu socos e chutes, além de quebrar os óculos da vítima e prometer retornar para novas agressões.

Os policiais militares localizaram o agressor na residência dele pouco tempo depois do ocorrido. Ao ser questionado, ele confessou ter praticado a violência física após tentar realizar a cobrança por telefone sem sucesso.

Ambos os envolvidos foram encaminhados para a realização de exame de corpo de delito e, em seguida, apresentados à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

A autoridade policial tipificou o caso como crime de lesão corporal, sendo deliberada a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

