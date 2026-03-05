De boa ação a pesadelo: Mulher abriga família em ônibus no próprio quintal e agora está proibida de entrar em casa

Após permitir que família estacionasse ônibus em sua propriedade, norte-americana acabou impedida pela Justiça de se aproximar da própria casa

Gabriel Dias Gabriel Dias -
De boa ação a pesadelo: Mulher abriga família em ônibus no próprio quintal e agora está proibida de entrar em casa
(Foto: Reprodução)

Uma boa tentativa de ajudar acabou se transformando em um grande problema para a norte-americana Kandie Sherman, moradora de Vassar, no estado de Michigan (EUA).

Após permitir que uma família estacionasse um ônibus em sua propriedade por algumas semanas, ela passou a enfrentar uma situação inesperada: hoje, está impedida de entrar na própria casa.

O caso começou em outubro do ano passado, quando Kandie decidiu ajudar uma amiga da filha e os parentes dela, que estavam sem lugar para morar.

Leia também

Como solução temporária, autorizou que eles estacionassem um ônibus no terreno da residência, com a condição de que permanecessem ali por apenas seis semanas.

Com o prazo encerrado, a proprietária pediu que o grupo deixasse o local. No entanto, segundo relatos, a família se recusou a sair.

A situação se agravou quando Kandie tentou formalizar a retirada e acabou enfrentando medidas legais que mudaram completamente o cenário.

De acordo com reportagem da emissora WNEM, afiliada à rede CBS, os ocupantes do ônibus conseguiram na Justiça uma Ordem de Proteção Pessoal (OPP), alegando que estavam sendo perseguidos pela dona da propriedade.

A decisão judicial determina que Kandie mantenha distância do veículo — o que, na prática, também a impede de acessar a própria residência.

Enquanto o caso segue em disputa judicial, Kandie revelou que passou a dormir dentro do próprio carro, aguardando que o processo seja resolvido e que possa voltar para casa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.