De boa ação a pesadelo: Mulher abriga família em ônibus no próprio quintal e agora está proibida de entrar em casa
Após permitir que família estacionasse ônibus em sua propriedade, norte-americana acabou impedida pela Justiça de se aproximar da própria casa
Uma boa tentativa de ajudar acabou se transformando em um grande problema para a norte-americana Kandie Sherman, moradora de Vassar, no estado de Michigan (EUA).
Após permitir que uma família estacionasse um ônibus em sua propriedade por algumas semanas, ela passou a enfrentar uma situação inesperada: hoje, está impedida de entrar na própria casa.
O caso começou em outubro do ano passado, quando Kandie decidiu ajudar uma amiga da filha e os parentes dela, que estavam sem lugar para morar.
Como solução temporária, autorizou que eles estacionassem um ônibus no terreno da residência, com a condição de que permanecessem ali por apenas seis semanas.
Com o prazo encerrado, a proprietária pediu que o grupo deixasse o local. No entanto, segundo relatos, a família se recusou a sair.
A situação se agravou quando Kandie tentou formalizar a retirada e acabou enfrentando medidas legais que mudaram completamente o cenário.
De acordo com reportagem da emissora WNEM, afiliada à rede CBS, os ocupantes do ônibus conseguiram na Justiça uma Ordem de Proteção Pessoal (OPP), alegando que estavam sendo perseguidos pela dona da propriedade.
A decisão judicial determina que Kandie mantenha distância do veículo — o que, na prática, também a impede de acessar a própria residência.
Enquanto o caso segue em disputa judicial, Kandie revelou que passou a dormir dentro do próprio carro, aguardando que o processo seja resolvido e que possa voltar para casa.
