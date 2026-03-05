Prodígio nacional: aos 20 anos, brasileira vence representantes de 97 países e se destaca na biologia levando troféu para casa e ganhando impulso na carreira

Premiação internacional reconheceu ensaio de brasileira que discute o papel de fenômenos quânticos em sistemas vivos e reúne pesquisadores de seis continentes

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Brasileira vence representantes de 97 países e se destaca na biologia, levando troféu para casa
(Imagem: Ilustração/YouTube/Captura de tela/Estudar Fora)

Uma estudante brasileira de apenas 20 anos conquistou reconhecimento internacional ao vencer um prêmio científico em uma competição global de artigos sobre biologia quântica.

A carioca Gabriela Frajtag foi premiada após superar dezenas de concorrentes de diversos países e se destacar entre pesquisadores de seis continentes.

Recém-formada pela Ilum, faculdade vinculada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Gabriela foi a única brasileira entre os vencedores do concurso promovido pelo Foundational Questions Institute (FQxI), em parceria com o Paradox Science Institute e com apoio do programa Ciência Pioneira, do IDOR.

Leia também

Ao todo, a competição recebeu 97 ensaios científicos escritos por acadêmicos, médicos, cientistas e estudantes de diferentes partes do mundo. O prêmio distribuiu US$ 53 mil entre oito autores selecionados.

Gabriela recebeu o Prêmio Especial de Graduação, destinado a trabalhos submetidos ainda durante a graduação. A premiação para essa categoria foi de US$ 3 mil.

O artigo vencedor da brasileira, intitulado The Quantum of Biology: History and Future, apresenta um panorama histórico da chamada biologia quântica — área que investiga se fenômenos da física quântica podem influenciar processos biológicos.

No ensaio, a estudante propõe o conceito de “quantum da biologia”, definido como o conjunto mínimo de recursos quânticos que um sistema vivo precisaria utilizar para obter alguma vantagem adaptativa.

A biologia quântica busca compreender se fenômenos observados em escala atômica ou subatômica podem participar de processos que ocorrem em organismos vivos — uma discussão que une física e biologia e segue sendo investigada por pesquisadores em diferentes partes do mundo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.