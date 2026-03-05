Prodígio nacional: aos 20 anos, brasileira vence representantes de 97 países e se destaca na biologia levando troféu para casa e ganhando impulso na carreira
Premiação internacional reconheceu ensaio de brasileira que discute o papel de fenômenos quânticos em sistemas vivos e reúne pesquisadores de seis continentes
Uma estudante brasileira de apenas 20 anos conquistou reconhecimento internacional ao vencer um prêmio científico em uma competição global de artigos sobre biologia quântica.
A carioca Gabriela Frajtag foi premiada após superar dezenas de concorrentes de diversos países e se destacar entre pesquisadores de seis continentes.
Recém-formada pela Ilum, faculdade vinculada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Gabriela foi a única brasileira entre os vencedores do concurso promovido pelo Foundational Questions Institute (FQxI), em parceria com o Paradox Science Institute e com apoio do programa Ciência Pioneira, do IDOR.
Ao todo, a competição recebeu 97 ensaios científicos escritos por acadêmicos, médicos, cientistas e estudantes de diferentes partes do mundo. O prêmio distribuiu US$ 53 mil entre oito autores selecionados.
Gabriela recebeu o Prêmio Especial de Graduação, destinado a trabalhos submetidos ainda durante a graduação. A premiação para essa categoria foi de US$ 3 mil.
O artigo vencedor da brasileira, intitulado The Quantum of Biology: History and Future, apresenta um panorama histórico da chamada biologia quântica — área que investiga se fenômenos da física quântica podem influenciar processos biológicos.
No ensaio, a estudante propõe o conceito de “quantum da biologia”, definido como o conjunto mínimo de recursos quânticos que um sistema vivo precisaria utilizar para obter alguma vantagem adaptativa.
A biologia quântica busca compreender se fenômenos observados em escala atômica ou subatômica podem participar de processos que ocorrem em organismos vivos — uma discussão que une física e biologia e segue sendo investigada por pesquisadores em diferentes partes do mundo.
