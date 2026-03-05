UFMG abre 20 mil vagas para curso gratuito e à distância com certificado

Programa oferece flexibilidade e certificação reconhecida ao final

Magno Oliver - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) anunciou a abertura de 20 mil vagas para um curso gratuito e totalmente online voltado à área da saúde.

A formação, com carga horária de 60 horas, é direcionada a interessados de todo o Brasil e oferece certificado de conclusão para os participantes aprovados.

A iniciativa amplia o acesso à qualificação profissional em um tema considerado estratégico para o fortalecimento do sistema público de saúde.

O curso é dedicado às doenças infectocontagiosas na atenção básica, abordando desde vigilância epidemiológica até a condução clínica de agravos infecciosos nesse nível de atendimento.

Segundo a instituição, a proposta é atualizar e capacitar profissionais e estudantes da área da saúde para atuação mais eficiente na identificação, monitoramento e manejo dessas condições no cotidiano das unidades básicas.

O programa foi estruturado para atender à crescente demanda por formação continuada em saúde pública, especialmente após os desafios enfrentados nos últimos anos no campo das doenças transmissíveis.

As inscrições foram abertas em formato 100% digital, permitindo que participantes realizem o cadastro pela internet e iniciem imediatamente o conteúdo.

Uma vez matriculado, o aluno tem até o dia 31 de agosto de 2026 para concluir as atividades, o que garante flexibilidade no ritmo de estudo.

Ao final do percurso formativo, aqueles que obtiverem aprovação recebem certificado emitido pela própria universidade.

A UFMG reforça que a iniciativa faz parte de sua política de extensão e compromisso com a disseminação do conhecimento científico, contribuindo para a qualificação de profissionais da atenção básica e para o fortalecimento das redes de vigilância e cuidado em saúde em todo o país.

Inscrições até o dia 31/07/2026 pelo link: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/cursos/curso/doencas-infectocontagiosas-na-atencao-basica-saude/

