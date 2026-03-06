Com apenas 2 anos, menino brasileiro consegue se comunicar em 4 idiomas e chama atenção pela capacidade de aprendizado

Menino de Feira de Santana chamou atenção ao demonstrar leitura e reconhecimento de idiomas ainda muito pequeno

Gabriel Dias - 06 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Metrópoles)

Um menino baiano chamou atenção nas redes sociais em 2024 após demonstrar habilidades incomuns ainda na primeira infância.

Natural de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador, Daniel Mascarenhas da Silva ganhou destaque quando tinha apenas dois anos e já demonstrava facilidade com leitura e reconhecimento de idiomas.

Na época, o garoto impressionou a família ao conseguir ler frases simples em português e identificar letras, números e cores em diferentes línguas. Além do português, ele também reconhecia conteúdos em inglês, russo e coreano.

Segundo a mãe, a esteticista Gabriela Mota, o interesse de Daniel pelo aprendizado começou muito cedo. Com pouco mais de um ano de idade, ele já demonstrava curiosidade por letras e números, algo que chamou a atenção da família.

A descoberta de que o filho realmente sabia ler aconteceu de forma inesperada. Enquanto o arrumava para ir à escola, Gabriela percebeu que o menino leu o enunciado de uma reportagem exibida na televisão.

Além da leitura precoce, Daniel também demonstrava interesse pela escrita. Ele costumava pedir lápis ou giz de cera para brincar de escrever e registrar letras e palavras.

A família acredita que parte desse aprendizado tenha vindo de conteúdos educativos na internet, já que o menino demonstrava preferência por vídeos que ensinavam letras, números e outras atividades pedagógicas.

Em determinado momento, os pais chegaram a buscar avaliação médica por conta de um atraso na fala. A possibilidade de autismo foi investigada, mas descartada pelos profissionais.

Com o início da creche, Daniel passou a falar mais e a interagir melhor com outras crianças. Desde então, os pais passaram a buscar formas de estimular o potencial do filho e encontrar ambientes educacionais que possam acompanhar o ritmo de aprendizado dele.

Para compartilhar o desenvolvimento do garoto, a família também criou perfis nas redes sociais, onde mostram atividades de leitura, escrita e jogos educativos que ajudam a estimular o aprendizado de idiomas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!