Nem acém, nem patinho: conheça o corte de carne perfeito para fazer na panela de pressão e deixar a carne macia e suculenta

Alguns cortes menos lembrados podem deixar as receitas ainda mais macias e saborosas no dia a dia

Daniella Bruno - 06 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal da AnaLú)

Na hora de preparar carne na panela de pressão, muitas pessoas optam por cortes tradicionais como acém ou patinho. Porém, existem outras opções que também podem oferecer ótimos resultados.

Além disso, variar os cortes pode trazer novas texturas e sabores para as refeições do dia a dia. Muitos deles, inclusive, costumam ter um custo mais acessível e ainda assim entregam ótimos resultados quando preparados corretamente.

Alguns cortes possuem mais gordura entremeada e fibras que se tornam macias após o cozimento prolongado. Isso ajuda a deixar o prato mais suculento e saboroso.

Quando preparados corretamente na pressão, esses cortes podem resultar em refeições macias e bem temperadas, ideais para o dia a dia. Por isso, conhecer outras opções pode ampliar as possibilidades na cozinha.

Cortes de carne que funcionam bem na panela de pressão

Alguns cortes respondem muito bem ao cozimento na pressão porque possuem fibras que se quebram com o calor e o tempo de preparo. Dessa forma, a carne fica mais macia e absorve melhor os temperos.

Veja alguns exemplos:

• Músculo

Possui bastante colágeno, o que ajuda a deixar o caldo mais encorpado e a carne extremamente macia após o cozimento.

• Paleta

É um corte saboroso e com boa quantidade de gordura, o que contribui para um prato mais suculento.

• Fraldinha

Embora seja muito usada em grelhados, também pode ficar macia na panela de pressão quando cozida lentamente.

• Costela em pedaços

Quando preparada na pressão, a carne tende a se soltar do osso e ganha muito sabor.

Essas opções mostram que é possível variar o cardápio sem abrir mão de uma carne macia e bem preparada.

Dicas para deixar a carne ainda mais macia

Além de escolher um bom corte, alguns cuidados durante o preparo ajudam a melhorar o resultado final.

• Sele a carne antes de cozinhar

Primeiramente, dourar os pedaços na panela ajuda a intensificar o sabor.

• Use temperos naturais

Alho, cebola, pimenta e ervas aromáticas ajudam a realçar o sabor da carne.

• Adicione líquido suficiente

Caldo, água ou molho ajudam a criar vapor e garantem o cozimento correto na pressão.

• Respeite o tempo de cozimento

Cortes com fibras mais firmes precisam de mais tempo para ficar macios.

Com essas dicas, preparar carne na panela de pressão se torna mais simples e o resultado tende a ficar ainda mais saboroso. Além disso, o método economiza tempo e facilita a rotina na cozinha, especialmente em dias mais corridos.

