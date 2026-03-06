Nova regra do Detran: conheça a pontuação que substitui a eliminação direta no exame prático para novos motoristas

Nova regra muda lógica do exame prático da CNH, substitui reprovação automática por pontuação e levanta debate sobre formação de condutores

Gustavo de Souza - 06 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma mudança importante na forma de avaliação dos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está em vigor no Brasil. A nova regra substitui o sistema de eliminação imediata por faltas graves por um modelo de pontuação acumulada durante o exame prático.

A alteração foi estabelecida pela Resolução nº 1.020, de 1º de dezembro de 2025, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que reformulou diversos pontos do processo de formação de condutores no país.

Como funcionava a prova antes

Até então, o exame seguia a lógica de pontuação negativa para erros cometidos na prova, mas também estabelecia reprovação automática em caso de falta eliminatória.

Além disso, o candidato era reprovado se ultrapassasse três pontos negativos. Assim, bastava cometer uma infração eliminatória, como avançar sinal vermelho, invadir a contramão ou ultrapassar a área de baliza, para perder o exame.

Novo sistema de pontuação

Agora, o candidato inicia a prova com zero pontos, e as infrações cometidas passam a somar pontos na avaliação final. Para ser aprovado, o aspirante a motorista deve encerrar o exame com até 10 pontos.

Cada infração possui um peso conforme a gravidade:

Peso 1: infração leve

Peso 2: infração média

Peso 4: infração grave

Peso 6: infração gravíssima

Pela nova resolução, erros que antes geravam reprovação imediata agora passam a compor a pontuação total do candidato.

A resolução também prevê que o examinador pode interromper o teste caso o candidato demonstre incapacidade técnica para continuar a prova ou apresente instabilidade emocional que comprometa a segurança.

Outras mudanças na CNH

A resolução também trouxe outras novidades, como cursos teóricos online, regulamentação de instrutores autônomos e novas ferramentas digitais para acompanhar o processo de habilitação.

O governo também lançou o aplicativo CNH do Brasil, que permite iniciar o processo de obtenção da carteira e acompanhar etapas da habilitação por meio da conta Gov.br.

A norma ainda prevê a criação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que deverá padronizar critérios técnicos das provas práticas em todo o país.

