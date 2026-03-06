‘X-Everything’: Anapolino faz sucesso vendendo sanduíches e jantinhas nos Estados Unidos
Cheff goiano vende, na Califórnia, vários pratos amados aqui no Brasil, como chapas de picanha, espetinhos, bife acebolado e pastéis
Já imaginou sair do interior de Goiás e se mudar para os Estados Unidos para tentar a vida vendendo jantinhas e sanduíches ao estilo brasileiro? Pois essa é a história do Cheff Henrik (@cheff_henrik), goiano que tem feito sucesso no comando de um foodtruck na Califórnia.
O empreendimento de Henrik viralizou na quarta-feira (04) em um vídeo no Instagram em que aparece sendo entrevistado pelo influenciador Samex. O vídeo em questão já ultrapassa 200 mil visualizações, com centenas de comentários.
“Moço, povo de Anápolis vai dominar o mundo, cê tá doido. Olha o que o homem fez aí, lançou um foodtruck. Tem feijão tropeiro, tem espetinho, tem pastel, tem x-tudo, x-tudão mesmo, aquele da praça, tem tudo”, diz o jovem ao se impressionar com as opções oferecidas.
No cardápio, o cheff oferece vários pratos amados aqui no Brasil, como chapas de picanha, espetinhos, bife acebolado, pastéis, porções de torresmo com mandioca, além das famosas jantinhas.
“Aí a picanha vai, arroz, feijão tropeiro, repolho, vinagrete, banana frita, mandioca, batata com queijo. Isso aqui não é jantinha, isso aqui é jantona”, brinca Henrik.
Tem também saborosos lanches brasileiros como as coxinhas, ou como anunciadas, as “chicken balls, saindo a $ 9.90 a bandeja com sete unidades. E ainda a porção de salsichas empanadas, ou melhor, “brazilian corn dogs”, também a $ 9.90.
Mas o destaque mesmo fica para o lanche X-Everything, versão brasileira criada por Henrik para o público americano.
Aos interessados, o foodtruck de Henrik fica em Richmond, região metropolitana de São Francisco, na San Pablo Ave, nº 12517, quase em frente ao The Factory Bar.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!