‘X-Everything’: Anapolino faz sucesso vendendo sanduíches e jantinhas nos Estados Unidos

Cheff goiano vende, na Califórnia, vários pratos amados aqui no Brasil, como chapas de picanha, espetinhos, bife acebolado e pastéis

Ícaro Gonçalves - 06 de março de 2026

Foodtruck de Henrik fica em Richmond, região metropolitana de São Francisco (Imagens: Captura de tela/Instagram/@cheff_henrik)

Já imaginou sair do interior de Goiás e se mudar para os Estados Unidos para tentar a vida vendendo jantinhas e sanduíches ao estilo brasileiro? Pois essa é a história do Cheff Henrik (@cheff_henrik), goiano que tem feito sucesso no comando de um foodtruck na Califórnia.

O empreendimento de Henrik viralizou na quarta-feira (04) em um vídeo no Instagram em que aparece sendo entrevistado pelo influenciador Samex. O vídeo em questão já ultrapassa 200 mil visualizações, com centenas de comentários.

“Moço, povo de Anápolis vai dominar o mundo, cê tá doido. Olha o que o homem fez aí, lançou um foodtruck. Tem feijão tropeiro, tem espetinho, tem pastel, tem x-tudo, x-tudão mesmo, aquele da praça, tem tudo”, diz o jovem ao se impressionar com as opções oferecidas.

No cardápio, o cheff oferece vários pratos amados aqui no Brasil, como chapas de picanha, espetinhos, bife acebolado, pastéis, porções de torresmo com mandioca, além das famosas jantinhas.

“Aí a picanha vai, arroz, feijão tropeiro, repolho, vinagrete, banana frita, mandioca, batata com queijo. Isso aqui não é jantinha, isso aqui é jantona”, brinca Henrik.

Tem também saborosos lanches brasileiros como as coxinhas, ou como anunciadas, as “chicken balls, saindo a $ 9.90 a bandeja com sete unidades. E ainda a porção de salsichas empanadas, ou melhor, “brazilian corn dogs”, também a $ 9.90.

Mas o destaque mesmo fica para o lanche X-Everything, versão brasileira criada por Henrik para o público americano.

Aos interessados, o foodtruck de Henrik fica em Richmond, região metropolitana de São Francisco, na San Pablo Ave, nº 12517, quase em frente ao The Factory Bar.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!