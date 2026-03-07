Briga entre ex e atual companheiro durante mudança termina com facada em condomínio de Goiânia

Confusão terminou com dois jovens feridos e caso levado à Central de Flagrantes

Da Redação - 07 de março de 2026

Discussão evoluiu para agressão física e em dado momento, o marido acabou ferido no rosto e no braço, enquanto o ex sofreu uma lesão na mão. (Foto: Reprodução)

Uma mudança em um condomínio no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, terminou em violência na tarde desta sexta-feira (06), após uma confusão entre dois jovens.

O Portal 6 apurou que a moradora, de 27 anos, fazia a retirada dos pertences do apartamento e havia pedido ajuda ao ex-companheiro, de 24, para transportar os objetos. Durante a movimentação, o atual marido dela, de 26, com quem estaria em processo de separação, apareceu no local.

Foi nesse momento que o clima esquentou. O atual teria chegado portando um canivete. Diante da situação, o outro envolvido pegou uma faca que estava sobre uma mesa no imóvel.

A partir daí, a discussão evoluiu para agressão física e em dado momento, o marido acabou ferido no rosto e no braço, enquanto o ex sofreu uma lesão na mão.

Após a briga, o ferido foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) para atendimento médico. Já o outro envolvido deixou o local junto da moradora e se apresentou posteriormente à Polícia Militar em Inhumas, sendo levado depois para atendimento em uma unidade de saúde e, na sequência, encaminhado à Central de Flagrantes de Goiânia.

O caso deve agora ser investigado pela Polícia Civil (PC).

