Jovem morre após perder controle de moto e bater em semirreboque em Anápolis
Passageira foi socorrida com trauma no rosto, enquanto o condutor não resistiu e morreu ainda no local do acidente
Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um jovem, de 24 anos, na madrugada deste sábado (07), em Anápolis. A batida aconteceu na Avenida Pedro Ludovico, na região do Jardim Ana Cláudia.
O Portal 6 apurou que o rapaz conduzia uma motocicleta no sentido Norte/Sul da via, levando na garupa uma jovem, de 20 anos, quando teria perdido o controle da direção e colidido contra a traseira de um semirreboque que estava estacionado na avenida.
Com o impacto, o condutor ficou preso entre a moto e o veículo de grande porte, não resistindo aos ferimentos. A morte foi constatada ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Já a passageira foi encontrada consciente, mas desorientada e com trauma na face. Após os primeiros socorros prestados pelo Corpo de Bombeiros, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
A área foi isolada pela Polícia Militar (PM) até a chegada da perícia, que realizou os procedimentos necessários. A motocicleta foi levada ao pátio, já que nenhum familiar da vítima apareceu no local durante o atendimento da ocorrência.
O caso foi registrado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), que deve apurar as circunstâncias exatas da colisão.
