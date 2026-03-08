Advogada explica: nome sujo no Registrato pode dar direito a até R$ 10 mil em indenização

Sistema do Banco Central reúne histórico financeiro usado por bancos na análise de crédito; erros no registro podem gerar negativa injusta e até indenização

Gabriel Yuri Souto - 08 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Muitos brasileiros acreditam que apenas serviços como Serasa ou SPC influenciam a aprovação de crédito. No entanto, outro sistema também pesa nessa análise: o Registrato, plataforma mantida pelo Banco Central do Brasil.

O sistema reúne informações sobre o relacionamento financeiro do cidadão com instituições bancárias. Ele mostra registros de empréstimos, financiamentos, dívidas ativas ou encerradas e histórico de inadimplência.

Segundo a advogada Cassiane Rodrigues, especialista em direito bancário, os bancos consultam o Registrato para analisar o histórico financeiro do consumidor antes de conceder crédito.

Segundo a advogada Cassiane Rodrigues, especialista em direito bancário, os bancos consultam o Registrato para analisar o histórico financeiro do consumidor antes de conceder crédito.

Mesmo com nome limpo, crédito pode ser negado

Muitas pessoas se surpreendem quando o banco nega crédito mesmo com o nome limpo nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso acontece porque as instituições financeiras analisam também os dados presentes no Registrato. Assim, mesmo com score considerado bom ou sem registro no Serasa, o histórico bancário pode influenciar a decisão.

Além disso, o sistema mostra informações sobre atrasos, prejuízos financeiros e histórico de relacionamento com bancos. Por causa disso, algumas instituições recusam empréstimos, financiamentos ou cartões de crédito.

Informações incorretas podem prejudicar o consumidor

Outro ponto importante envolve a presença de informações incorretas ou abusivas no sistema.

Quando esse tipo de erro ocorre, o consumidor pode enfrentar dificuldades para conseguir crédito mesmo sem possuir dívidas legítimas.

Especialistas explicam que o consumidor tem direito a manter informações corretas em seus registros financeiros. Portanto, dados errados vinculados ao CPF podem gerar prejuízos e problemas no relacionamento com instituições bancárias.

Erros no sistema podem gerar indenização

Se um banco mantém informações indevidas no histórico financeiro do consumidor, o caso pode chegar à Justiça.

Nessas situações, o consumidor pode pedir a correção dos dados e a retirada das informações irregulares. Além disso, dependendo do prejuízo causado, a Justiça pode determinar o pagamento de indenização por danos morais.

O valor da compensação varia conforme o impacto do erro e as circunstâncias do caso analisado.

Consumidores devem acompanhar histórico financeiro

Especialistas recomendam que o cidadão consulte regularmente o Registrato para acompanhar as informações registradas em seu nome.

Essa prática ajuda a identificar possíveis erros ou registros indevidos antes que eles causem problemas maiores, como a negativa de crédito.

Especialistas recomendam que o cidadão consulte regularmente o Registrato para acompanhar as informações registradas em seu nome.

