Briga por política termina com homem esfaqueado no pescoço em bar de Anápolis

Vítima precisou ser encaminhada ao Heana após grave ferimento

Augusto Araújo - 08 de março de 2026

Homem recebeu facada na região do pescoço, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 49 anos, foi preso sob a suspeita de esfaquear outro, de 58 anos, após uma discussão em um bar na noite de sábado (07), na região da Praça Lemos, em Anápolis.

Segundo o relato de testemunhas, o suposto autor estava sentado em uma mesa com outras pessoas quando a vítima chegou e iniciou uma discussão.

O desentendimento teria sido motivado por divergências políticas e evoluiu para troca de empurrões e agressões físicas.

Após a primeira briga ser contida por pessoas que estavam no local, o suspeito teria ido para casa, pegado uma faca e retornado ao bar.

Ao reencontrar a vítima, uma nova discussão começou e, durante a confusão, ele desferiu golpes contra o homem. Ele foi socorrido por terceiros e levada inicialmente para uma unidade de pronto atendimento da cidade.

Contudo, como o homem apresentava um corte profundo no pescoço, foi encaminhado posteriormente para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Apesar do grave ferimento, a vítima não corria risco de morte em um primeiro momento.

Logo após o ataque, a Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o agressor próximo ao bar. Ele confessou ter sido o autor do crime e indicou o local onde havia descartado a faca utilizada.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.

LAMENTÁVEL 😱 Briga por política termina com homem esfaqueado no pescoço em bar de Anápolis Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/Z9WyhuMaMn — Portal 6 (@portal6noticias) March 8, 2026

