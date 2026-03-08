Família compra trem antigo de 100 anos por 3 mil e transforma em hospedagem lucrativa

Vagão ferroviário foi restaurado por família nos EUA e hoje gera receita anual que pode ultrapassar US$ 100 mil com aluguel para turistas

Gabriel Dias - 08 de março de 2026

(Imagem: Reprodução)

Um vagão de trem com mais de um século de história ganhou uma nova função nos Estados Unidos. O que antes era uma antiga peça ferroviária esquecida acabou se transformando em uma hospedagem turística que hoje rende dezenas de milhares de dólares por ano para uma família no estado de Idaho.

A história começou quando Isaac French e seus familiares encontraram o vagão histórico e decidiram adquiri-lo por cerca de US$ 3 mil, valor equivalente a aproximadamente R$ 15 mil na cotação atual.

Apesar do preço relativamente baixo, o verdadeiro desafio estava em transportar a estrutura até o terreno onde seria restaurada.

Com cerca de 18 metros de comprimento, o vagão exigiu uma complexa operação logística. O transporte levou quase dois anos de planejamento e custou aproximadamente US$ 10 mil.

Para deslocar a estrutura, foi necessário utilizar um caminhão especial e tratores capazes de suportar o peso da peça ferroviária.

Após chegar ao terreno da família, iniciou-se o processo de restauração. A reforma durou cerca de seis meses e foi realizada, em grande parte, pelos próprios integrantes da família, que já possuíam experiência em trabalhos de construção.

Um dos principais objetivos do projeto era preservar ao máximo as características originais do vagão. Por isso, cerca de 98% da estrutura foi reaproveitada durante a adaptação, permitindo manter a identidade histórica do equipamento ferroviário.

O investimento total na transformação chegou a cerca de US$ 150 mil. O valor inclui a construção de uma base estrutural para apoiar o vagão, a restauração de pisos, o paisagismo e a instalação de sistemas elétricos, climatização, mobiliário e acabamentos necessários para transformar o espaço em hospedagem.

Internamente, o layout foi reorganizado sem perder a lógica da estrutura ferroviária original. A antiga área de passageiros virou sala de estar com uma pequena cozinha, enquanto outro compartimento foi adaptado como área de apoio. Uma cabine foi transformada em dormitório, e um banheiro foi incorporado ao projeto.

Na parte externa, foi construída uma cobertura independente sobre o vagão, criando uma varanda inspirada nas antigas plataformas ferroviárias. O espaço ao redor ainda ganhou paisagismo, sauna, banheira de hidromassagem e área para fogueira.

Hoje, o vagão funciona como hospedagem de curta duração. As diárias variam entre US$ 325 e US$ 400, o equivalente a aproximadamente R$ 1.600 a R$ 2 mil.

