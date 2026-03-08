Gusttavo Lima anima bar de Goiânia neste domingo (08)

Participação do artista faz parte das atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Ícaro Gonçalves - 08 de março de 2026

Gusttavo Lima se apresenta em bar da capital neste domingo (08) (Fotos: Captura de tela/Instagram)

O cantor Gusttavo Lima se apresenta na tarde deste domingo (08) no Bar Medellín, que fica no Setor Marista, em Goiânia.

A participação do artista faz parte das atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher e inclui repertório com sucessos e interações com o público presente.

O Embaixador aproveitou a ocasião para divulgar a turnê “Buteco”, marcada para retornar em setembro de 2026, com ingressos já disponíveis para venda a partir deste domingo.

Idealizado pelo cantor, o projeto Buteco é um dos maiores eventos da música sertaneja no país, reunindo grandes públicos com um repertório extenso e atmosfera inspirada nos bares que marcaram a trajetória do artista.

