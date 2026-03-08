Gusttavo Lima anima bar de Goiânia neste domingo (08)
Participação do artista faz parte das atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher
O cantor Gusttavo Lima se apresenta na tarde deste domingo (08) no Bar Medellín, que fica no Setor Marista, em Goiânia.
A participação do artista faz parte das atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher e inclui repertório com sucessos e interações com o público presente.
O Embaixador aproveitou a ocasião para divulgar a turnê “Buteco”, marcada para retornar em setembro de 2026, com ingressos já disponíveis para venda a partir deste domingo.
Idealizado pelo cantor, o projeto Buteco é um dos maiores eventos da música sertaneja no país, reunindo grandes públicos com um repertório extenso e atmosfera inspirada nos bares que marcaram a trajetória do artista.
