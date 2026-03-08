Não é coincidência: o que significa quando periquitos começam a aparecer perto da sua casa ou jardim

Presença frequente dessas aves pode indicar mais sobre o ambiente ao redor do que muita gente imagina

Layne Brito - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Ver periquitos sobrevoando o quintal, pousando em árvores próximas ou aparecendo com frequência no jardim pode até parecer um detalhe comum da rotina.

Mas, em muitos casos, essa visita repetida não acontece por acaso.

A presença dessas aves costuma estar ligada às condições do ambiente, que podem ser mais favoráveis do que parecem à primeira vista.

Periquitos costumam buscar locais que ofereçam abrigo, segurança e facilidade para encontrar alimento.

Árvores frondosas, jardins bem cuidados, frutas, sementes e até a tranquilidade da vizinhança podem transformar uma área residencial em ponto de parada para essas aves.

Quando eles passam a aparecer com frequência, isso geralmente indica que o espaço é visto como acolhedor pela fauna.

Além disso, a presença dos periquitos pode ser um sinal positivo de biodiversidade.

Mesmo em áreas urbanas, algumas espécies conseguem identificar locais onde ainda há condições adequadas para descanso, alimentação e convivência em grupo.

Como costumam circular em bandos e se comunicar bastante, a movimentação dessas aves perto de casa também chama atenção pelo comportamento agitado e barulhento.

Em muitas situações, o aparecimento dos periquitos não representa qualquer risco.

Pelo contrário: pode ser apenas um reflexo do equilíbrio entre natureza e cidade, mostrando que o local ainda oferece elementos importantes para a vida silvestre.

O mais recomendado, nesses casos, é observar à distância e evitar qualquer interferência, respeitando o espaço dos animais.

Mais do que uma simples visita inesperada, a presença constante dessas aves pode revelar que seu jardim ou arredores se tornaram um pequeno refúgio natural em meio à correria do dia a dia.

