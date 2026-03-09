Há 6 anos, Anápolis se despedia do ex-prefeito Adhemar Santillo e amigos rendem homenagens

Comentários saudosistas e elogiosos sobre o político foram registrados em lembrança que o irmão, o ex-deputado estadual Romualdo Santillo, fez no Facebook

Pedro Ribeiro - 09 de março de 2026

Adhemar Santillo, foi deputado federal pelo MDB em três mandatos e governou Anápolis em duas ocasiões. (Foto: Reprodução)

Seis anos após a morte do ex-prefeito de Anápolis, Adhemar Santillo, amigos, familiares e admiradores voltaram a prestar homenagens nas redes sociais.

A lembrança foi publicada pelo irmão dele, o ex-deputado estadual Romualdo Santillo, que compartilhou uma mensagem recordando a data da perda.

“Há, exatamente, cinco anos, perdi o meu querido irmão Adhemar!!! Saudades eternas, irmão e companheiro!!!”, escreveu.

A publicação rapidamente recebeu diversos comentários de pessoas que conviveram com o ex-prefeito ou acompanharam sua trajetória política.

Entre as mensagens, moradores destacaram o legado deixado por Adhemar Santillo para o desenvolvimento de Anápolis e a atuação dele como liderança política no estado.

“Foi um grande prefeito! Anápolis agradece pelas obras que ele deixou na cidade”, comentou um internauta.

Outro seguidor lembrou o papel do político na luta pela democracia. “Um lutador pela democracia. Faz muita falta”, escreveu.

Adhemar Santillo morreu em 9 de março de 2020, aos 81 anos, após complicações de uma pneumonia.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Figura marcante da política goiana, Santillo foi deputado federal pelo MDB em três mandatos e governou Anápolis em dois períodos: entre 1986 e 1988 e entre 1996 e 2000.

Após deixar a Prefeitura, passou a se dedicar à comunicação, comandando programas jornalísticos na Rádio Manchester.

