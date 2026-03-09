Procon joga fora quase 250 kg de mercadoria irregular encontrada em supermercado de Anápolis

Equipe técnica encontrou uma série de produtos com prazos de validade expirados ou mesmo sem qualquer data exposta

Davi Galvão - 09 de março de 2026

Procon descartou os materiais no aterro municipal. (Foto: Divulgação)

Uma operação de rotina do Procon Anápolis resultou na apreensão e descarte de aproximadamente 250 kg de produtos impróprios para o consumo em um supermercado situado no bairro Flor do Cerrado, região do Recanto do Sol.

O trabalho de apreensão foi realizado nesta sexta-feira (06), após agentes do Departamento de Fiscalização identificarem diversas irregularidades nas prateleiras do estabelecimento.

A equipe técnica encontrou uma série de produtos com prazos de validade expirados, incluindo ração para cães, ervilha e doce de leite.

Além dos itens vencidos, os fiscais localizaram embalagens de maionese que sequer apresentavam a indicação da data de validade, o que contraria as normas de segurança alimentar.

A comercialização desses itens configura infração direta ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que classifica como impróprios produtos deteriorados, vencidos ou que coloquem em risco a saúde do cidadão.

Para garantir que os alimentos não retornassem ao ciclo comercial, o Procon realizou o descarte imediato de todo o material apreendido no aterro sanitário municipal.

