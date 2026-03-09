Sementes do Cerrado retoma atividades com estudantes em Goiás

Quem conhece o Cerrado aprende a amá-lo e busca protegê-lo

Antônio Gomide - 09 de março de 2026

Programa “Sementes do Cerrado” aproxima estudantes de Goiás do bioma local. (Foto: Divulgação/Antônio Gomide)

A educação ambiental começa com um gesto simples. Conhecer o lugar onde vivemos e compreender a importância do Cerrado. É desse encontro entre conhecimento e sensibilidade que nascem as sementes de um futuro mais responsável em Goiás.

Nesta semana retomaremos o programa Sementes do Cerrado, uma iniciativa do nosso mandato de deputado estadual em parceria com a PUC Goiás. O projeto leva estudantes para visitas ao Memorial do Cerrado e transforma o aprendizado em experiência.

A proposta é que os estudantes conheçam de perto aquilo que nenhum livro consegue ensinar completamente. Caminhar pelo Cerrado, observar suas paisagens e perceber a importância de preservar esse patrimônio natural.

Em 2025, mais de 800 estudantes participaram das atividades. Alunos de escolas públicas e particulares tiveram a oportunidade de conhecer melhor o bioma do nosso estado e refletir sobre a importância de protegê-lo.

Nesta quarta-feira, dia 11, iniciaremos uma nova etapa do programa. Com a volta das aulas em 2026, voltaremos a receber estudantes e ampliar as visitas ao Memorial do Cerrado, fortalecendo essa experiência de educação ambiental.

Esperamos que cada vez mais jovens possam viver esse encontro com o Cerrado.

Na Assembleia Legislativa de Goiás, nossa atuação caminha na mesma direção. Temos ampliado o debate sobre meio ambiente por meio de audiências públicas e iniciativas que aproximam pesquisadores, educadores e a sociedade das discussões sobre sustentabilidade e preservação do Cerrado.

Nosso trabalho como deputado estadual também tem buscado fortalecer a legislação ambiental em Goiás. Até o momento, já aprovamos 24 leis voltadas à preservação da natureza e à proteção da fauna. Também presidimos a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Chapada dos Veadeiros.

O programa Sementes do Cerrado nasce dessa convicção. De um gesto simples. Plantar curiosidade. Porque quem aprende a amar o Cerrado busca protegê-lo.

É assim, passo a passo, que seguimos cultivando essas sementes em Goiás.