Bebê encontrado em caixa de papelão na GO-403 recebe alta e deixa maternidade em Senador Canedo

Criança foi encontrada por policiais militares dentro de caixa de papelão na zona rural de Caldazinha

Pedro Ribeiro - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O recém-nascido encontrado abandonado dentro de uma caixa de papelão às margens da GO-403, na zona rural de Caldazinha, recebeu alta médica na segunda-feira (09).

O bebê estava internado na Maternidade Aristina Cândida, em Senador Canedo, desde o dia 1º de março, quando foi resgatado por policiais militares durante patrulhamento na rodovia.

A criança apresentou quadro clínico estável durante o período de internação, com exames sem alterações e evolução considerada satisfatória pela equipe médica.

Após deixar o hospital, o menino foi encaminhado para um serviço de acolhimento institucional, onde passará a receber acompanhamento de equipe técnica especializada.

No local, ele continuará tendo assistência integral, incluindo acompanhamento de saúde e realização de exames e atendimentos de rotina.

O bebê recebeu o nome de João Gabriel da equipe que participou do atendimento.

O caso ganhou repercussão após a criança ser encontrada dentro de uma caixa de papelão próxima a uma árvore, ainda com parte do cordão umbilical.

A Polícia Civil (PC) segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelo abandono.

