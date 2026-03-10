Conheça a ‘fábrica no deserto’ que fez a JBS investir R$ 750 milhões e pode criar até 3 mil empregos
Com investimento de cerca de R$ 750 milhões, projeto da JBS em Omã prevê produção de carnes para o mercado halal e geração de 3 mil empregos
A gigante brasileira de alimentos JBS anunciou um novo investimento internacional que amplia sua presença no Oriente Médio.
A empresa firmou parceria para criar uma plataforma multiproteínas em Omã, com foco na produção de carne bovina, aves e cordeiro voltados ao mercado global.
O projeto prevê investimento de cerca de US$ 150 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 750 milhões. Com o acordo, a JBS adquiriu participação de 80% em uma holding recém-criada que reúne dois ativos produtivos no país.
Os 20% restantes permanecerão com a Oman Food Capital, braço de investimentos em alimentos e agronegócio da Oman Investment Authority.
A iniciativa está alinhada à estratégia da companhia de ampliar sua presença em mercados estratégicos e diversificar sua produção.
Além disso, o projeto pretende fortalecer a segurança alimentar do país e ampliar a produção de alimentos halal destinados à exportação.
O mercado halal atende cerca de 2 bilhões de consumidores em todo o mundo e tem apresentado crescimento constante, especialmente em regiões do Oriente Médio, Ásia e Norte da África.
Parte dos recursos será destinada à conclusão de uma planta integrada de aves da empresa A’Namaa, localizada na região de Ibri, no norte de Omã.
A unidade fica a cerca de 380 quilômetros da capital Mascate e a aproximadamente 280 quilômetros de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Outra parte do investimento será aplicada na unidade de processamento de carne bovina e cordeiro da empresa Al Bashayer, situada em Thumrait, no sul do país.
Quando estiver em pleno funcionamento, a operação deverá alcançar capacidade industrial superior a 300 mil toneladas por ano.
A expectativa é que as unidades processem diariamente cerca de mil bovinos, cinco mil cordeiros e até 600 mil aves.
Segundo a empresa, a produção de carne bovina e ovina deve começar em até seis meses. Já a operação da planta de aves tem previsão de início em até 12 meses.
Além do impacto na produção de alimentos, o projeto também terá efeito relevante no mercado de trabalho local.
A estimativa é que mais de 3 mil empregos diretos sejam criados ao longo dos próximos cinco anos, considerando toda a cadeia produtiva envolvida.
