Conheça a ‘fábrica no deserto’ que fez a JBS investir R$ 750 milhões e pode criar até 3 mil empregos

Com investimento de cerca de R$ 750 milhões, projeto da JBS em Omã prevê produção de carnes para o mercado halal e geração de 3 mil empregos

Da Redação - 10 de março de 2026

(Foto: Divulgação/JBS)

A gigante brasileira de alimentos JBS anunciou um novo investimento internacional que amplia sua presença no Oriente Médio.

A empresa firmou parceria para criar uma plataforma multiproteínas em Omã, com foco na produção de carne bovina, aves e cordeiro voltados ao mercado global.

O projeto prevê investimento de cerca de US$ 150 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 750 milhões. Com o acordo, a JBS adquiriu participação de 80% em uma holding recém-criada que reúne dois ativos produtivos no país.

Os 20% restantes permanecerão com a Oman Food Capital, braço de investimentos em alimentos e agronegócio da Oman Investment Authority.

A iniciativa está alinhada à estratégia da companhia de ampliar sua presença em mercados estratégicos e diversificar sua produção.

Além disso, o projeto pretende fortalecer a segurança alimentar do país e ampliar a produção de alimentos halal destinados à exportação.

O mercado halal atende cerca de 2 bilhões de consumidores em todo o mundo e tem apresentado crescimento constante, especialmente em regiões do Oriente Médio, Ásia e Norte da África.

Parte dos recursos será destinada à conclusão de uma planta integrada de aves da empresa A’Namaa, localizada na região de Ibri, no norte de Omã.

A unidade fica a cerca de 380 quilômetros da capital Mascate e a aproximadamente 280 quilômetros de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Outra parte do investimento será aplicada na unidade de processamento de carne bovina e cordeiro da empresa Al Bashayer, situada em Thumrait, no sul do país.

Quando estiver em pleno funcionamento, a operação deverá alcançar capacidade industrial superior a 300 mil toneladas por ano.

A expectativa é que as unidades processem diariamente cerca de mil bovinos, cinco mil cordeiros e até 600 mil aves.

Segundo a empresa, a produção de carne bovina e ovina deve começar em até seis meses. Já a operação da planta de aves tem previsão de início em até 12 meses.

Além do impacto na produção de alimentos, o projeto também terá efeito relevante no mercado de trabalho local.

A estimativa é que mais de 3 mil empregos diretos sejam criados ao longo dos próximos cinco anos, considerando toda a cadeia produtiva envolvida.

