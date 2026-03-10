De telemarketing a açougueiro: Aparecida de Goiânia oferece mais de 2.100 vagas de emprego; veja como se inscrever

Oportunidades estão distribuídas em supermercados, logística, vendas e serviços gerais

Ícaro Gonçalves - 10 de março de 2026

Oportunidades estão distribuídas em supermercados, telemarketing e vendas (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia oferece neste mês de março um total de 2.152 vagas de empregos por meio do Sistema Municipal de Emprego (Sime).

São vagas principalmente para o setor de telemarketing, além das áreas de supermercados e vendas.

O destaque fica para as oportunidades de operador de telemarketing, com 300 vagas disponíveis. Já para a função de repositor de mercadorias são 270 vagas abertas.

Outros cargos são para motorista de caminhão (160), operador de caixa (110), Auxiliar de produção (105), Vendedor externo (100), Auxiliar de serviços gerais (95).

O Sime também oferece vagas para Auxiliar de logística (75), Auxiliar de açougueiro (70), Açougueiro (45), Auxiliar de armazém (40) e Auxiliar de depósito (40).

Também há oportunidades para profissionais de nível técnico e superior completo que buscam recolocação no mercado de trabalho, todas elas disponíveis e atualizadas no portal da Secretaria: trabalho.aparecida.go.gov.br.

Os interessados podem se inscrever nas unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), de 08h às 17h30, sem necessidade de agendamento. Ou pelas unidades do Vapt-Vupt.

As unidades do SAC ficam no setor Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

Para quem preferir a comodidade de fazer a inscrição de casa, o cadastro pode ser feito online pelo site webio.aparecida.go.gov.br. Basta criar o perfil e emitir a carta de encaminhamento da candidatura.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!