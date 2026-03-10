Donos de imóveis devem ficar atentos: nova regra proíbe cortar grama entre meio-dia e 16h e prevê multas neste país

Restrições locais e normas ligadas ao ruído e ao risco de incêndio podem impedir o corte de grama nas horas mais quentes do dia

Gustavo de Souza - 10 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Shubhendu Mohanty/Unsplash)

Cuidar do jardim aos fins de semana pode parecer uma tarefa simples, mas em algumas regiões a atividade passou a exigir atenção ao relógio. Donos de imóveis devem ficar atentos: neste país, há localidades onde o corte de grama entre 12h e 16h pode resultar em multa caso a norma seja descumprida.

Essa restrição de Portugal não costuma aparecer como uma lei única para todo o país. Na prática, ela surge em regulamentos municipais, avisos locais ou regras temporárias relacionadas ao ruído e ao risco de incêndio.

Regra pode variar conforme o município

O Regulamento Geral do Ruído estabelece limites para atividades que possam causar incômodo em áreas residenciais. A partir dessa base legal, câmaras municipais podem criar normas específicas e fiscalizar trabalhos considerados ruidosos.

Assim, a proibição de aparar a grama entre 12h e 16h pode existir em determinados concelhos e não em outros. Em alguns casos, a regra também depende da época do ano ou do tipo de equipamento utilizado.

Motivos incluem ruído, calor e segurança

Entre as razões para a limitação estão o barulho dos equipamentos e as condições climáticas. Os equipamentos para essa tarefa podem gerar ruído significativo em bairros residenciais.

Outro fator é o calor. As horas centrais do dia concentram as temperaturas mais altas, o que aumenta o risco de desgaste físico durante trabalhos ao ar livre.

Como evitar multas

O recomendado aos proprietários é consultar as regras do município antes de realizar trabalhos de jardinagem e priorizar horários como manhã ou fim da tarde.

Além de evitar possíveis despezas indesejadas, a mudança ajuda a reduzir conflitos entre vizinhos e diminui riscos associados ao calor e ao uso de equipamentos motorizados.

