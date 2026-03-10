Goiânia entra em alerta após chuva forte e risco de alagamentos

Aviso foi emitido após forte chuva durante a tarde na capital

Pedro Ribeiro - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A forte chuva registrada na tarde desta terça-feira (10) em Goiânia levou autoridades a emitirem um alerta de risco para alagamentos e enxurradas em diferentes pontos da capital.

A Defesa Civil enviou um alerta para celulares da população, indicando a possibilidade de transtornos provocados pelo volume de chuva.

Segundo o comunicado, há risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e transbordamentos de rios e córregos.

Diante do cenário, a orientação das autoridades é que moradores busquem abrigo seguro e evitem deslocamentos, principalmente em áreas consideradas críticas.

Ainda conforme a Prefeitura de Goiânia, equipes do Gabinete de Crise Climática foram mobilizadas e já estão nas ruas realizando monitoramento preventivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!