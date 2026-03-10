Grávida é torturada e tem cabelo cortado com faca dentro de casa em Inhumas

Crime teria sido motivado pelo fato de que a vítima estaria se relacionando com ex-marido de uma das autoras do crime

Augusto Araújo - 10 de março de 2026

Mulher teve cabelo cortado em ataque dentro da própria casa, em Inhumas. (Foto: Reprodução)

Um grávida foi vítima de um violento ataque dentro da própria casa, no distrito de Santa Amália, em Inhumas, cidade localizada na Região Metropolitana de Goiânia.

O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (09) e terminou com uma das supostas autoras detida e outra hospitalizada, após sofrer uma agressão posterior.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a ação teria sido motivada pelo fato de que a vítima estaria se relacionando com o ex-marido de uma das envolvidas.

Assim, as duas mulheres teriam invadido a residência da vítima após pular o muro do imóvel. Já dentro da casa, a grávida teria sido rendida pelas invasoras.

Segundo o relato, enquanto uma delas a segurava, a outra cortou o cabelo da gestante com uma faca e passou a fazer ameaças. Durante a ação, a vítima também teria sido insultada e ameaçada de morte.

Ainda conforme as informações obtidas pela reportagem, a agressora chegou a provocar ferimentos na cabeça da jovem ao utilizar a faca, causando um tipo de escalpelamento.

Após a ação, o atual companheiro da vítima – e ex-marido de uma das autoras – teria ido até a casa da ex, a atingido com um golpe na cabeça e causando um traumatismo craniano.

Ela precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma unidade de saúde.

O homem deixou o local logo após a agressão e não foi encontrado.

Equipes policiais estiveram na região e realizaram buscas nas proximidades da residência, onde localizaram a faca que teria sido utilizada durante o ataque à grávida.

Uma das mulheres suspeitas de participar da invasão foi encaminhada para a delegacia, onde ficou à disposição da autoridade policial.

O caso segue sob investigação e pode envolver crimes como lesão corporal, ameaça, injúria e tortura.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!