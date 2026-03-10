Grávida é torturada e tem cabelo cortado com faca dentro de casa em Inhumas
Crime teria sido motivado pelo fato de que a vítima estaria se relacionando com ex-marido de uma das autoras do crime
Um grávida foi vítima de um violento ataque dentro da própria casa, no distrito de Santa Amália, em Inhumas, cidade localizada na Região Metropolitana de Goiânia.
O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (09) e terminou com uma das supostas autoras detida e outra hospitalizada, após sofrer uma agressão posterior.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, a ação teria sido motivada pelo fato de que a vítima estaria se relacionando com o ex-marido de uma das envolvidas.
Assim, as duas mulheres teriam invadido a residência da vítima após pular o muro do imóvel. Já dentro da casa, a grávida teria sido rendida pelas invasoras.
Segundo o relato, enquanto uma delas a segurava, a outra cortou o cabelo da gestante com uma faca e passou a fazer ameaças. Durante a ação, a vítima também teria sido insultada e ameaçada de morte.
Ainda conforme as informações obtidas pela reportagem, a agressora chegou a provocar ferimentos na cabeça da jovem ao utilizar a faca, causando um tipo de escalpelamento.
Após a ação, o atual companheiro da vítima – e ex-marido de uma das autoras – teria ido até a casa da ex, a atingido com um golpe na cabeça e causando um traumatismo craniano.
Ela precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma unidade de saúde.
O homem deixou o local logo após a agressão e não foi encontrado.
Equipes policiais estiveram na região e realizaram buscas nas proximidades da residência, onde localizaram a faca que teria sido utilizada durante o ataque à grávida.
Uma das mulheres suspeitas de participar da invasão foi encaminhada para a delegacia, onde ficou à disposição da autoridade policial.
O caso segue sob investigação e pode envolver crimes como lesão corporal, ameaça, injúria e tortura.
