“Quem faz o L lá no Nordeste não deveria ter o direito de mudar para Goiânia”, afirma influenciador

Comentário feito em vídeo nas redes sociais gerou polêmica e dividiu opiniões

Pedro Ribeiro - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo influenciador e empresário João Palazzo gerou repercussão e debate entre internautas nos últimos dias.

No conteúdo, o influenciador comenta sobre a mudança de pessoas do Nordeste para Goiânia e critica eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a gravação, ele afirma que pessoas que votaram em candidatos ligados ao atual governo não deveriam se mudar para a capital goiana.

“Quem faz o L lá no Nordeste não deveria ter o direito de mudar para Goiânia para consertar a vida”, disse.

Em outro trecho do vídeo, Palazzo afirma que quem apoia o governo deveria “sustentar as próprias escolhas” permanecendo na região de origem.

O influenciador também menciona indicadores socioeconômicos, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ao comentar diferenças entre estados do país.

Ao mesmo tempo, ele afirma que trabalhadores nordestinos são bem-vindos na cidade.

O vídeo passou a circular em diferentes plataformas e provocou reações diversas entre usuários das redes sociais.

Parte dos internautas criticou as declarações e classificou o conteúdo como preconceituoso.

Outros defenderam o posicionamento, argumentando que se trata de uma opinião política.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por João Palazzo (@palazzojoao)



