“Quem faz o L lá no Nordeste não deveria ter o direito de mudar para Goiânia”, afirma influenciador
Comentário feito em vídeo nas redes sociais gerou polêmica e dividiu opiniões
Um vídeo publicado nas redes sociais pelo influenciador e empresário João Palazzo gerou repercussão e debate entre internautas nos últimos dias.
No conteúdo, o influenciador comenta sobre a mudança de pessoas do Nordeste para Goiânia e critica eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Durante a gravação, ele afirma que pessoas que votaram em candidatos ligados ao atual governo não deveriam se mudar para a capital goiana.
“Quem faz o L lá no Nordeste não deveria ter o direito de mudar para Goiânia para consertar a vida”, disse.
Em outro trecho do vídeo, Palazzo afirma que quem apoia o governo deveria “sustentar as próprias escolhas” permanecendo na região de origem.
O influenciador também menciona indicadores socioeconômicos, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ao comentar diferenças entre estados do país.
Ao mesmo tempo, ele afirma que trabalhadores nordestinos são bem-vindos na cidade.
O vídeo passou a circular em diferentes plataformas e provocou reações diversas entre usuários das redes sociais.
Parte dos internautas criticou as declarações e classificou o conteúdo como preconceituoso.
Outros defenderam o posicionamento, argumentando que se trata de uma opinião política.
