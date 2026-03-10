Modelo de Anápolis é escolhida embaixadora do Miss Brasil Internacional e mira a disputa da coroa em 2027

Novo posto abre caminho para que a anapolina se prepare para disputar o título nacional em 2027

Pedro Ribeiro - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@jessicabarbieri.real)

A modelo e empresária Jéssica Barbieri, natural de Anápolis, foi anunciada como embaixadora do Miss Brasil Internacional, franquia coordenada pela organização Supertalent.

O novo posto marca mais um passo na trajetória da anapolina no universo dos concursos de beleza.

A novidade chega poucos meses após Jéssica conquistar um título simbólico na Espanha, quando foi eleita Miss do Real Madrid, experiência que, segundo ela, despertou o desejo de construir uma carreira no universo dos concursos.

Agora, de volta ao Brasil, a modelo passa a atuar como representante institucional da franquia, participando de eventos, campanhas, ações sociais e atividades ligadas à divulgação do concurso.

Jéssica afirmou que a experiência internacional mudou sua forma de enxergar a carreira.

“Foi a primeira vez que me vi com um título internacional e entendi que minha imagem pode ir além do sensual e de tudo o que já fiz. Isso mudou minha mentalidade”, afirmou.

Segundo a modelo, o novo cargo também faz parte de uma estratégia de preparação para disputar oficialmente o Miss Brasil Internacional em 2027.

“Ser embaixadora é um passo estratégico. Quero aprender os bastidores e entender a dinâmica do concurso. Quando eu entrar para disputar a coroa, quero estar totalmente preparada”, disse.

Para alcançar o objetivo, Jéssica pretende intensificar a rotina de preparação, com aulas de passarela, oratória, postura, inglês e envolvimento em projetos sociais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!