Não é só preferência: por que pessoas que escolhem o assento do corredor preservam o que psicólogos chamam de “saída autônoma”

Lugar escolhido para sentar em espaços públicos pode revelar algo interessante sobre o comportamento humano

Layne Brito - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Escolher o assento do corredor pode parecer apenas uma decisão prática, mas, para algumas pessoas, esse hábito vai além do conforto. Segundo interpretações da psicologia comportamental, essa preferência pode estar ligada ao desejo de preservar o que especialistas chamam de “saída autônoma”, ou seja, a certeza de que será possível se levantar, sair ou mudar de posição sem depender de ninguém.

Na prática, isso significa manter uma sensação de controle sobre o próprio espaço.

Em ambientes como aviões, ônibus, cinemas ou salas de espera, o assento do corredor oferece acesso mais fácil à circulação e reduz a sensação de estar preso entre outras pessoas.

Para quem valoriza essa autonomia, a escolha pode funcionar como uma forma silenciosa de proteção emocional.

Esse comportamento costuma aparecer em perfis que se sentem mais confortáveis quando conseguem prever rotas, antecipar movimentos e evitar obstáculos.

Não necessariamente se trata de medo ou ansiedade intensa, mas de uma necessidade maior de liberdade física e psicológica em situações cotidianas.

Saber que é possível sair a qualquer momento já é suficiente para trazer alívio.

O padrão também pode ser percebido em outros hábitos do dia a dia, como preferir sentar perto da porta em restaurantes, escolher a ponta da mesa em reuniões ou até estacionar o carro em posições que facilitem a saída.

Em comum, está a busca por mobilidade imediata e pela sensação de que o ambiente continua sob controle.

Embora pareça um detalhe banal, essa escolha mostra como pequenas decisões podem refletir modos mais profundos de lidar com o mundo.

Em muitos casos, não se trata apenas de conforto, mas da necessidade de preservar um espaço de autonomia mesmo em situações simples.

