Jovem de 23 anos que desapareceu após festa é encontrado morto dentro de carro em Luziânia

Vítima havia saído para buscar amiga quando foi vista pela última vez com vida

Jovem de 23 anos que desapareceu após festa é encontrado morto dentro de carro em Luziânia
Yuri Chagas Barbosa de Lima foi encontrado em carro que despencou de barranco. (Foto: Reprodução)

Foi encontrado o corpo de Yuri Chagas Barbosa de Lima, motoboy de 23 anos que havia desaparecido após sair de uma festa de aniversário em Luziânia, cidade no Entorno do Distrito Federal.

O jovem estava desaparecido desde o último domingo (08). Segundo familiares, a vítima foi até o evento e depois saiu do local para buscar uma amiga no bairro Jardim Planalto.

Como Yuri não retornou para casa e não manteve contato, familiares e amigos começaram a realizar buscas por conta própria na região.

Foi apenas na tarde de terça-feira (10) que o corpo dele foi encontrado. Ele estava dentro de um carro que havia caído em um barranco em uma área próxima a um parque aquático.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu remover a vítima do veículo.

Após o resgate, o corpo foi levado até a parte superior do barranco e ficou sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção para os procedimentos legais.

A ocorrência também contou com a presença da Polícia Militar e da Polícia Científica. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

 

 

