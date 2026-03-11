Misturar borra de café com vinagre: para que serve e por que é recomendado

Aquilo que muitos descartam diariamente pode esconder um uso doméstico surpreendente

Magno Oliver - 11 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube /Canal Fazendo em Casa)

O reaproveitamento de ingredientes comuns do dia a dia tem ganhado espaço nas rotinas domésticas, especialmente entre pessoas que buscam soluções mais econômicas e sustentáveis para a limpeza da casa.

Entre as alternativas que vêm chamando atenção está a combinação da borra de café com vinagre branco. A mistura utiliza dois itens frequentemente presentes nas cozinhas brasileiras e pode ajudar a remover sujeiras difíceis sem depender de produtos químicos agressivos.

A explicação para a eficácia dessa combinação está nas propriedades de cada ingrediente. A borra de café possui textura levemente abrasiva, capaz de ajudar a desprender resíduos acumulados em superfícies sem causar danos significativos.

Já o vinagre branco é conhecido por seu poder desengordurante e pela capacidade de neutralizar odores, além de ajudar a dissolver resíduos de gordura e restos de alimentos que se acumulam na cozinha.

Quando os dois ingredientes são misturados, formam uma pasta que pode ser aplicada diretamente em superfícies que precisam de limpeza.

O processo costuma começar com o reaproveitamento da borra que sobra do preparo do café.

Em seguida, ela é combinada com uma pequena quantidade de vinagre branco até atingir uma consistência homogênea.

Essa pasta pode ser aplicada com uma esponja ou pano sobre áreas como pias, bancadas, grades do fogão e utensílios com manchas persistentes, sendo depois removida com água.

Além da eficiência na limpeza, a prática também se destaca pelo aspecto sustentável. A borra de café, normalmente descartada após o preparo da bebida, passa a ter uma nova utilidade dentro de casa.

Ao mesmo tempo, o uso do vinagre como agente de limpeza reduz a necessidade de produtos industriais.

Especialistas em organização doméstica apontam que soluções simples como essa ajudam a diminuir desperdícios, economizar dinheiro e tornar a rotina de limpeza mais consciente e prática.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!