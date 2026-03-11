Não é Jericoacoara, nem Maragogi: o paraíso nordestino de águas calmas ideal para viajar gastando pouco

Destino pouco conhecido do litoral pernambucano chama atenção pelas águas tranquilas, clima de vila e custos mais baixos que praias famosas do Nordeste

Gabriel Dias - 11 de março de 2026

Quando o assunto é viagem para o Nordeste, destinos famosos como Jericoacoara, no Ceará, e Maragogi, em Alagoas, costumam aparecer entre os primeiros da lista.

No entanto, quem busca tranquilidade, paisagens naturais e preços mais acessíveis pode encontrar um verdadeiro paraíso longe das rotas mais populares do turismo.

No litoral norte de Pernambuco, a Barra de Catuama surge como uma alternativa encantadora para quem quer aproveitar o mar nordestino sem enfrentar multidões ou gastar tanto.

A praia se destaca pelas águas extremamente calmas e rasas, que criam um cenário perfeito para banhos relaxantes e para quem deseja aproveitar o mar com mais segurança.

A paisagem é marcada por uma longa faixa de areia clara e um mar tranquilo que, em muitos pontos, lembra uma grande piscina natural.

Esse ambiente torna o local especialmente atrativo para famílias com crianças, casais em busca de sossego e viajantes que preferem destinos mais reservados.

Outro fator que chama a atenção em Barra de Catuama é o clima típico de vila litorânea. A rotina tranquila dos pescadores, os pequenos bares e restaurantes à beira-mar e o ritmo desacelerado da região fazem com que a experiência seja muito mais voltada ao descanso e ao contato com a natureza.

Além disso, por ainda ser um destino pouco explorado pelo turismo de massa, os visitantes costumam encontrar valores mais baixos em hospedagens, alimentação e serviços locais.

Isso faz com que a viagem se torne ainda mais atrativa para quem quer conhecer o litoral pernambucano sem comprometer o orçamento.

