O que significa conseguir dobrar a língua em “U”, segundo a genética

Habilidade curiosa e bastante conhecida entre as pessoas, o movimento da língua em formato de “U” desperta dúvidas antigas sobre herança genética

Layne Brito - 11 de março de 2026

(imagem: Ilustração/IA)

Poucas curiosidades do corpo humano atravessaram tantas gerações quanto a clássica pergunta feita em rodas de conversa, salas de aula e até reuniões de família: afinal, conseguir dobrar a língua em formato de “U” é um dom, uma coincidência ou um traço herdado?

O que parece apenas uma brincadeira simples, na verdade, desperta interesse há décadas justamente por tocar em um dos temas que mais intrigam a ciência: a influência da genética nas características humanas.

Durante muito tempo, a ideia mais popular foi a de que essa habilidade seria determinada de forma quase automática pelos genes, como se a pessoa simplesmente nascesse ou não com essa capacidade.

Hoje, no entanto, a explicação é vista de maneira mais ampla. Especialistas apontam que a capacidade de dobrar a língua pode ter relação com fatores genéticos, mas não depende apenas disso.

O movimento também pode envolver controle muscular, prática e variações naturais do corpo de cada indivíduo.

Na prática, isso significa que conseguir fazer o famoso “U” com a língua não é sinal de inteligência, superioridade ou qualquer traço especial de personalidade, como muitas crenças populares sugeriram ao longo dos anos.

O que essa característica mostra, na verdade, é como pequenas diferenças biológicas podem se manifestar de formas curiosas no dia a dia e alimentar mitos que passam de geração em geração.

Mesmo sem representar vantagem para a saúde ou para o funcionamento do organismo, a habilidade continua chamando atenção por ser um exemplo simples de como genética e corpo humano nem sempre seguem explicações tão fechadas quanto parecem.

Entre herança familiar, anatomia e controle dos músculos, dobrar a língua em “U” segue sendo uma dessas curiosidades que misturam ciência, observação e fascínio popular.

